Salvini | Allarme razzismo? Un' invenzione della sinistra

Andrea Camilleri - papà di Montalbano - lancia l'allarme : "Attorno a Salvini lo stesso consenso che sentivo per Mussolini" : "Non ho rimpianti per il passato. Però questo è davvero un brutto passaggio nella storia italiana che temo non abbia paragoni con altri periodi". Lo dice lo scrittore Andrea Camilleri in un'intervista a Repubblica, dove definisce l'Italia di oggi "un paese che torna indietro, come i gamberi. È come se avesse cominciato a procedere in senso inverso, smarrendo le importanti conquiste sociali che aveva realizzato in passato. Se ...