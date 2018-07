Salute e dieta | “Chi mangia bene durante l’anno | a tavola può peccare”

Salute : la dieta portfolio riduce molti fattori di rischio per le malattie cardiache - ecco quali : I ricercatori dell’University of Toronto hanno scoperto che la dieta portfolio, un’alimentazione a base vegetale che ha già dimostrato in precedenza di ridurre i livelli di colesterolo, riduce anche altri fattori di rischio per le malattie cardiovascolari, come ipertensione, trigliceridi e infiammazione. Oltre a ridurre il colesterolo LDL di circa il 30% quando abbinata ad una dieta povera di grassi saturi, i ricercatori hanno scoperto che la ...

Dieta estiva al melone per dimagrire in Salute : La Dieta del melone può far dimagrire fino a 5 chili in pochi giorni. Il melone è un ottimo alimento per combattere la cellulite e non solo.

La dieta "low carb" : 5 ricette per scegliere i carboidrati buoni - dimagrire e migliorare la Salute : Si fa presto a dire che per dimagrire bisogna eliminare i carboidrati. E si fa altrettanto in fretta a sbagliare. L'eliminazione totale dei carboidrati infatti può essere dannosa. I carboidrati infatti forniscono al corpo l'energia necessaria per il funzionamento dei muscoli e del sistema nervoso centrale: sono importanti per le funzioni cerebrali e impediscono che proteine preziose per il corpo vengano utilizzate come fonte di energia. ...

Salute : la dieta mediterranea potrebbe ridurre l’osteoporosi : Seguire una dieta mediterranea potrebbe ridurre la perdita ossea nelle persone che soffrono di osteoporosi, secondo un nuovo studio dell’University of East Anglia. Lo studio dimostra che attenersi ad una dieta ricca di frutta, verdure, noci, cereali integrali, olio di oliva e pesce, riducendo il consumo di latticini e carne, con un consumo moderato di alcol, può ridurre la perdita ossea nel femore in soli 12 mesi. Lo studio è la prima prova ...

Il kiwi nella dieta : ecco perchè fa dimagrire e fa bene alla Salute : Il kiwi nella dieta oltre a far dimagrire fa bene perchè ricco di molte proprietà benefiche per l'organismo. ecco quali ed il menù di una settimana.

Dieta della mela verde : fa dimagrire e fa bene alla Salute : La Dieta delle mela verde può far dimagrire fino a 3 chili in 5 giorni. Le mele fanno bene alla salute in quanto migliorano la funzione dell'intestino

Dieta del digiuno intermittente 16 : 8 per dimagrire e restare in Salute : La Dieta del digiuno intermittente 16:8 aiuta a dimagrire e fa bene all'organismo. Lo sostiene uno studio pubblicato su Nutrition and Healthy Aging

Infuso di alloro nella dieta : fa bene alla Salute : Bere un Infuso di alloro durante una dieta è un vero toccasana per la salute. Fin dall'antichità veniva consumato per le sue proprietà benefiche.

Salute & dieta : ecco i sintomi del metabolismo lento - le abitudini che lo causano e i rimedi : Cos’è il metabolismo? Può essere lento? Quali sono i sintomi? E i rimedi? Innanzitutto è necessario precisare che il metabolismo si ricomprendono è l’insieme dei fenomeni biologici e delle reazioni chimiche che hanno luogo nelle cellule, si tratta di tutti quei processi/reazioni chimico fisiche che avvengono nell’organismo per ottenere molecole complesse a partire da quelle semplici o viceversa: se questo processo è lento la causa ...

Dieta mediterranea alpina / Progetto Ambiente Alimenti e Salute : regime alimentare ipocalorico e... : Dieta mediterranea alpina, Progetto Ambiente Alimenti e Salute: regime alimentare ipocalorico per promuovere l'invecchiamento in Salute e la sconfitta dell'obesità dei tre territori.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 12:35:00 GMT)

FEM * Dieta mediterranea alpina : il progetto punta a promuovere l'invecchiamento in Salute e la lotta all'obesità della popolazione dei tre ... : ... sull'ambiente e sull'economia". La Dieta del progetto EFH. Saranno somministrate per sei mesi consecutivi essenzialmente tre tipi di Dieta: una Dieta tradizionalmente ipocalorica; una Dieta ...

Salute - cibo e sostenibilità : Progetto EFH - la Dieta mediterranea alpina si presenta al mondo produttivo : E’ in programma lunedì 11 giugno 2018, alle ore 10.30, presso l’aula magna della Fondazione Edmund Mach, la presentazione del Progetto Euregio: Environment, Food and Health (EFH) al mondo produttivo. Un Progetto che punta a promuovere l’invecchiamento in Salute e la lotta all’obesità della popolazione dei tre territori dell’Euroregione, con un approccio multidisciplinare basato sulla qualità nutrizionale del cibo e la ...

La dieta vegetariana fa bene alla Salute del cuore : ecco i benefici : Le diete vegetariane, in particolare quelle vegane, sono associate ad una migliore salute cardiovascolare, secondo un nuovo studio condotto dai ricercatori del Physicians Committee for Responsible Medicine. I ricercatori hanno analizzato molteplici prove cliniche e studi osservazionali e hanno scoperto che i modelli alimentari a base vegetale possono prevenire e anche annullare l’aterosclerosi (irrigidimento e perdita di elasticità delle pareti ...

Salute : una dieta ricca di proteine è associata ad un rischio maggiore di insufficienza cardiaca negli uomini di mezza età : Nonostante la popolarità delle diete ricche di proteine, sono stati condotti pochi studi sul loro impatto sul rischio di insufficienza cardiaca negli uomini. L’insufficienza cardiaca consiste nell’incapacità del cuore di pompare abbastanza sangue e ossigeno per rimanere in Salute. Si tratta di una sindrome che può ridurre l’aspettativa di vita e, non esistendo cure definitive, prevenirla attraverso l’alimentazione e lo stile di vita è ...