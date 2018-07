Sabato sui canali Rai Sport | Palinsesto 28 Luglio 2018

Sabato 28 Luglio sui canali Sky Cinema HD : The Circle Mae Holland e' figlia unica in una famiglia di condizioni economiche modeste. Suo padre e' affetto da sclerosi multipla e non puo' permettersi le cure costose che gli sarebbero necessarie. Mae lavora presso un call center ed e' rassegnata a un'odissea di precarieta' e invisibilita' sociale. A sorpresa, la sua amica Annie riesce invece ad assicurarle un colloquio con l'azienda futuribile per la quale lavora, The Circle, che assume ...

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 21 Luglio 2018

Sabato 21 Luglio sui canali Sky Cinema HD : Codice UnlockedNoomi Rapace, Orlando Bloom e Michael Douglas in un teso spy-action. Alice, agente esperta negli interrogatori, mette sotto torchio un terrorista ma commette un pericoloso passo falso.(SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15) The TaleLaura Dern ed Ellen Burstyn in un toccante dramma targato HBO. A partire dal ritrovamento di un racconto, una donna ripercorre la relazione proibita avuta con due adulti quando aveva 13 anni.(SKY C...

Sabato 14 Luglio sui canali Sky Cinema HD : Sconnessi A pochi mesi dalle sale, la commedia con Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis, Carolina Crescentini. I componenti di una famiglia entrano in crisi quando si ritrovano in una baita senza internet. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15) Flatliners - Linea mortaleQuante volte ci interroghiamo sulla vita oltre la morte? Cinque studenti di medicina del Trinity Emmanuel Medical Center, nella speranza di trovare una risposta, si ...

Sabato 7 Luglio sui canali Sky Cinema HD : The War - Il pianeta delle scimmieWoody Harrelson nel terzo capitolo della saga fantascientifica. Una divisione di soldati, guidata dal Colonnello, vuole catturare Cesare, il geniale leader delle scimmie che hanno preso possesso del mondo. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15) The Last Witness - L'ultimo testimoneAlex Pettyfer nel racconto del massacro di Katyn. Bristol, Dopoguerra: Indagando sul suicidio di un soldato...

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 30 Giugno 2018

Sabato 30 Giugno sui canali Sky Cinema HD : Come un gatto in tangenzialeGiovanni lavora per una think tank che si propone di riqualificare le periferie italiane. La sua ex moglie Luce coltiva lavanda in Provenza, convinta di essere francese. Giovanni e Luce hanno allevato la figlioletta tredicenne Agnese secondo i principi dell'uguaglianza sociale, anche se vivono al caldo nel loro privilegio. E quando Agnese rivela a Giovanni la sua cotta per Alessio, un quattordicenne della borgata ...

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 23 Giugno 2018

Sabato 23 Giugno sui canali Sky Cinema HD : Blade Runner 2049 L'agente K e' un blade runner della polizia di Los Angeles, nell'anno 2049. Sono passati trent'anni da quando Deckart faceva il suo lavoro. I replicanti della Tyrell sono stati messi fuori legge, ma poi e' arrivato Niander Wallace e ha convinto il mondo con nuovi "lavori in pelle": perfetti, senza limiti di longevita' e soprattutto obbedienti. K e' sulle tracce di un vecchio Nexus quando scopre qualcosa che potrebbe cambiare ...

Milano - Sabato la tavolata multietnica al Parco Sempione : la polemica sui cibi consentiti e l'invito a Salvini : Chi parteciperà alla tavolata multietnica di sabato 23 giugno al Parco Sempione, promossa da Comune di Milano e numerose associazioni, potrà portare cibi da casa, che però non potrà mettere a ...

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 16 Giugno 2018