: Russiagate, lista possibili testimoni - TelevideoRai101 : Russiagate, lista possibili testimoni -

Robert Mueller, lo speciale procuratore che indaga sul,ha pubblicato unadi 35 potenzialinel processo contro Paul Manafort, ex manager della campagna elettorale di Trump. Tra questi, l'ex socio dell'imputato, Richard Gates, anche lui come Manafort incriminato per frode bancaria e fiscale e che si è dichiarato colpevole. Manafort si dichiara innocente.Il processo inizierà martedì prossimo con la selezione dei giurati e dovrebbe protrarsi per circa 3 settimane.(Di sabato 28 luglio 2018)