Roma | Pallotta annuncia rinforzi in un paio di ruoli | volata tra Neres e Bailey

Pallotta show a tutto tondo : dalla Roma al caso Malcom - sino al Milan di Elliott e Nainggolan : Il presidente della Roma, James Pallotta, ha parlato di calciomercato ma non solo, anche del nuovo corso del Milan americano Il patron della Roma, James Pallotta, è letteralmente furioso nelle ultime ore a seguito del caso Malcom. Il calciatore è stato soffiato da sotto il naso al club giallorosso dal Barcellona, autore di una scorrettezza non da poco. Pallotta, parlando alla radio Sirius XM, si è scatenato su questo ed altri argomenti ...

Pallotta senza limiti : 'Non solo negli USA. Anche in Cina - India e Africa tiferanno Roma' : ROMA - ' L' International Champions Cup è una grande vetrina, ma è solo un piccolo pezzo di un puzzle '. Nel corso di un'intervista rilasciata al portale statunitense 'Fastcompany', James Pallotta ...

Roma - la verità di Monchi su Malcom : 'Pallotta ha voluto alzare l'offerta. Valutiamo azioni legali' : Monchi racconta la sua verità sulla trattativa Malcom, svelando un giallo che ha tenuto in ansia per 24 ore i tifosi della Roma pronti pronti ad accogliere l'attaccante all'aeroporto di Ciampino: 'Era ...

Roma - il presidente Pallotta è stato sospeso per 3 mesi dalla Uefa : Mano particolarmente pesante della Uefa , che ha deciso di sospendere per 3 mesi il presidente della Roma James Pallotta a seguito di alcune sue dichiarazioni polemiche sull'arbitraggio rilasciate ...

Roma : ricorso contro la squalifica di Pallotta : La Roma farà ricorso contro i tre mesi di sospensione comminati oggi dall’Uefa al presidente James Pallotta per le sue dichiarazioni post Roma-Liverpool, semifinale di Champions disputata il 2 maggio. Lo apprende l’Ansa. Il club capitolino cercherà di far valere le sue ragioni spiegando che il presidente, nel dopo-partita, se l’era presa ‘a caldo’ col delegato Uefa e in privato, mentre pubblicamente non aveva ...

