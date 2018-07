Roma | Monchi prova per Bailey E N' Zonzi è a Boston

Roma su Bailey - Monchi vuole il giamaicano : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio Ultime notizie Roma Corsport TV

Calciomercato Roma - sirene inglesi per Gonalons : Monchi ha già individuato il sostituto : Interesse di Crystal Palace e Everton per Gonalons, il sostituto potrebbe essere uno tra N’Zonzi e Ndombele Non solo esterni offensivi, la Roma va a caccia anche di centrocampisti centrali visti gli interessamenti di Crystal Palace ed Everton per Maxime Gonalons. Il francese piace e non poco ai due club inglesi, che potrebbero affondare il colpo nei prossimi giorni. Nel caso in cui l’ex Lione dovesse dire addio ai colori ...

Roma-Malcom - Monchi all'attacco : "Valutiamo se fare causa" : La Roma è ancora amareggiata per lo 'scippo' subito da parte del Barcellona che con un colpo di reni, e con diversi milioni di euro in più offerti al Bordeaux , ha strappato il brasiliano Malcom al ds ...

Mercato Roma - Monchi pensa a Neres dell'Ajax : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport , il ds spagnolo vuole continuare a fare spesa in casa Ajax e sta pensando a David Neres , classe'97, le cui caratteristiche ricordano quelle di ...

Calciomercato Roma - sfumato Malcom adesso è caccia al sostituto : tutti i nomi sul taccuino di Monchi : Ufficializzato Malcom dal Barcellona, la Roma adesso si concentra sulla caccia al sostituto: ecco tutti i nomi individuati da Monchi Messa da parte la delusione per il mancato arrivo di Malcom, la Roma si concentra adesso sul sostituto. Il direttore sportivo Monchi si è messo già all’opera per individuare l’esterno offensivo da regalare a Di Francesco, impegnato nella notte nella prima partita di ICC contro il Tottenham. Il ...

Monchi su Malcom a Roma/ "Valutiamo se fare causa - quando si è scatenata l'asta..." : Monchi su Malcom a Roma: il direttore sportivo dei giallorossi torna a parlare della trattativa saltata all'improvviso e spiega come si vorranno muovere i legali della società in merito.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 21:50:00 GMT)

Roma-Malcom - Monchi sbotta : “prepariamo un’azione legale” : La Roma si è vista clamorosamente sfumare l’arrivo di Malcom, il calciatore ha scelto il Barcellona. Non ci sta Monchi, ecco le parole a Roma Tv: “Quello che è successo è complicato anche solo da capire, non è facile spiegare come sono andate le cose. Malcom era un giocatore che ci piaceva tanto, un profilo che stavamo cercando. Abbiamo iniziato a trattare con il Bordeaux e con il giocatore una settimana fa e, dopo giorno di ...

Roma - la verità di Monchi su Malcom : 'Pallotta ha voluto alzare l'offerta. Valutiamo azioni legali' : Monchi racconta la sua verità sulla trattativa Malcom, svelando un giallo che ha tenuto in ansia per 24 ore i tifosi della Roma pronti pronti ad accogliere l'attaccante all'aeroporto di Ciampino: 'Era ...

Calciomercato Roma - Monchi : 'Per Malcom non volevo fare un'asta. Valutiamo vie legali' : La ricostruzione di una trattativa sfumata, per bocca di uno dei protagonisti. Monchi, direttore sportivo della Roma, ha voluto parlare al canale televisivo ufficiale del club per raccontare le ...

Roma-Malcom - Monchi è una furia : "Valutiamo se fare causa" : Pallotta che rilancia per superare l'offerta del Barcellona, la delusione di Monchi, la valutazione se fare o meno causa al Bordeaux: il giorno dopo il mancato arrivo di Malcom a Ciampino, e poche ore ...