Roma | la carica di Schick | ' Ora sono più cattivo | sto bene mentalmente'

'La Roma torna alla carica per Oyarzabal' : Roma - Sfumata la possibilità di ingaggiare il brasiliano Malcom , la Roma torna alla carica per quello che era l'obiettivo originario prima di spostare l'attenzione sul talento del Bordeaux . Si ...

Frigoriferi scaricati a Tor Bella Monaca - trovato il vandalo. Raggi su Fb ringrazia i Romani : 'Continuate a segnalare' : Se non fosse stato per i cittadini, chissà. Forse il Comune non avrebbe mai capito da dove partire nella ricerca del vandalo dei Frigoriferi. E' diventato l'incubo di via Aspertini, perché da tempo ...

Manolas carica la Roma : "Faremo grandi cose"/ "Felice di restare : ai nuovi dico di metterci la testa" : Manolas carica la Roma: "Faremo grandi cose". Il difensore giallorosso si dice felice di restare in giallorosso, ecco le sue parole sulla corsa scudetto(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 12:09:00 GMT)

Roma lercia : cittadini esasperati. Comune e Regione litigano sulla discarica - Civitavecchia aiuta Roma : La guerra politica su 'discarica sì, discarica no', su 'è colpa della Regione, è colpa del Comune'. Un'amministrazione convinta di essere sulla strada giusta nonostante tutto, dalla realtà ai numeri, ...

Roma - la discarica Laurentino 38 : 'Qui rifiuti di altri quartieri' : rifiuti. L'odore è forte e sgradevole. Il paradosso di Laurentino 38 è che i cassonetti sono semivuoti, anzi l'Ama ieri dopo la rivolta del giorno prima ha incrementato i passaggi, ma i rifiuti sono ...

Maugliani : no discarica Roma? Montanari preferisce discarica cielo aperto : Maugliani: sarà gioia di topi e cinghiali Roma – Di seguito quanto affermato da Rocco Maugliani, segretario Pd della provincia di Roma. “L’assessore Pinuccia Montanari dice no a una discarica di servizio a Roma? Evidentemente ritiene sia giusto che la città continui ad essere quella discarica a cielo aperto in cui si è trasformata ultimamente. Per la gioia di topi e cinghiali”. “Noi non permetteremo che ...

Montanari : Regione - Roma non avrà discarica : Roma – Pinuccia Montanari, assessore capitolino all’Ambiente, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Lo ha fatto, a margine di una campagna contro l’abbandono degli animali. Ha di fatto risposto al suo omologo della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani, il quale aveva affermato che Roma Capitale ha bisogno di una discarica di servizio. “Vorrei rispondere all’assessore Valeriani, Roma Capitale ha una strategia sui ...

De Priamo : 5S vogliono scaricare su Romani inefficienze amministrative : De Priamo: Raggi continui a fare sindaco e non sceriffo Roma – A seguire il comunicato del capogruppo di FdI in Campidoglio, Andrea De Priamo. “Apprendiamo che la sindaca è pronta per attivare il serivizio della cosiddetta ‘video-delazione’ che permetterà al Campidoglio di risalire ai cittadini dal comportamento irresponsabile e quindi multarli. Certamente, siamo convinti che i romani non attenti alla cura della città e ...

Maugliani : no a discarica che dovrebbe sorgere a Roma in provincia : Maugliani: Noi non lo permetteremo Roma – Di seguito le parole di Rocco Maugliani, segretario del Pd provincia di Roma. “La mancata chiusura del ciclo dei rifiuti di Roma, in gran parte determinato dal lassismo del sindaco Virginia Raggi, rischia di ricadere ancora una volta sul territorio della provincia. Mentre i Comuni dell’area metropolitana hanno conseguito in questi anni risultati straordinari sul fronte della ...

The Killers - carica e adrenalina per la decima edizione del Rock in Roma : ... nonostante ciò il suo ciuffo rimane immobile senza accusare alcun colpo: i miracoli della scienza Il momento più emozionante viene annunciato da una voce robotica che si domanda 'Are We Human?', ...

Inchiesta Stadio della Roma : Bonafede scarica Raggi : Il ministro Guardasigilli Alfonso Bonafede “scarica” Virginia Raggi. Dopo la seconda convocazione in procura del sindaco della capitale, ascoltato come teste nell’Inchiesta Nuovo Stadio della Roma, il collega di partito e ministro della giustizia spiega: "Luca Lanzalone lo ha scelto il sindaco Virginia Raggi. Gliel'abbiamo presentato sia io sia Riccardo Fraccaro. Io non ho niente da chiarire. Il mio silenzio in questi giorni è dovuto a due ...

Nuovo Stadio Roma - Bonafede scarica la Raggi : "Lanzalone scelta sua" : Il ministro Guardasigilli Alfonso Bonafede “scarica” Virginia Raggi. Dopo la seconda convocazione in procura del sindaco della capitale, ascoltato come teste nell’inchiesta Nuovo Stadio della Roma, il collega di partito e ministro della giustizia spiega: "Luca Lanzalone lo ha scelto il sindaco Virginia Raggi. Gliel'abbiamo presentato sia io sia Riccardo Fraccaro. Io non ho niente da chiarire. Il mio silenzio in questi giorni è dovuto a due ...

Porta Maggiore di Roma - una discarica 'di lusso' : Benvenuti a Roma. Una delle porte più monumentali della Capitale, Porta Maggior e, è una discarica 'di lusso' a cielo aperto. Tutta l'area archeologia recintata è disseminata di rifiuti di ogni genere.

Roma - scoperta nuova discarica abusiva sull'Appia : 'Al di sotto di via Cilicia scorre via Appia antica, e lì comincia il Parco regionale, fra i più importanti al mondo. Forse è il caso di intervenire: non crediamo sia salutare lasciar crescere la ...