Roma | Florenzi vicino al rinnovo | Alessandro pronto a firmare un quinquennale

Roma - Monchi incontra Lucci - agente di Florenzi e Suso : accordo vicino per il rinnovo del terzino : Monchi ha incontrato nella Capitale, a fine pomeriggio, Lucci, agente di Florenzi e Suso. L'accordo per il rinnovo del terzino, fino al 2023, è stato raggiunto, vanno limati solo alcuni dettaggli. L'...

Roma - per Florenzi sospetta frattura al naso : lo scontro in allenamento manda Alessandro ko : Alessandro Florenzi si è fatto male durante l’allenamento odierno della Roma, per il centrocampista italiano si teme la rottura del setto nasale Alessandro Florenzi è uscito dal campo d’allenamento della Roma con la borsa del ghiaccio sul naso. Il calciatore giallorosso dopo uno scontro con il compagno Diego Perotti si è accasciato a terra per la botta presa al naso. Il centrocampista non ha proseguito l’allenamento con ...

Florenzi contestato nella prima amichevole della Roma : “togliti la fascia” : Alessandro Florenzi ad un passo dal rinnovo con la Roma, ma nell’amichevole col Latina non sono mancate le contestazioni prima prova soddisfacente a metà per Florenzi: oggi la Roma ha infatti affrontato il Latina per la prima amichevole stagionale, una splendida vittoria, con ben nove reti segnate dai giallorossi, ma il centrocampista 27enne ha dovuto fare i conti con un pubblico… ostile. I tifosi Romanisti, già durante il ...

Roma - Di Francesco : 'Sono positivo sul rinnovo di Florenzi'. Schick : 'Voglio dimostrare le mie qualità' : Prima uscita stagionale per la Roma 2018/19, la Roma 2.0 di Eusebio Di Francesco. I giallorossi hanno battuto il Latina 9-0, tra di loro si è distinto Schick autore di una tripletta. Al termine del ...

Roma - Monchi : “rinnovo Florenzi? Sono fiducioso” : “E’ vero che Sono un po’ più fiducioso rispetto all’ultima volta, ma manca ancora qualcosa”. Lo ha detto il direttore sportivo della Roma Monchi nel corso della presentazione di Mirante e Santon a proposito del rinnovo di Alessandro Florenzi. “I contatti con il suo procuratore Alessandro Lucci Sono più frequenti, ma manca ancora qualcosa”, conclude.L'articolo Roma, Monchi: “rinnovo Florenzi? ...

Roma - Monchi fa il punto sul mercato : “per Sabatini Alisson va al Chelsea? Ecco cosa gli dico. E su Florenzi…” : Intervenuto in conferenza stampa per presentare Mirante e Santon, il direttore sportivo della Roma ha fatto il punto sul mercato “Sabatini dice che Alisson andrà al Chelsea per 70 milioni? Ho letto l’intervista perché ho l’abitudine di leggere tutto. Scherzando un po’, come lui l’ha portato magari sa meglio di me quello che dice il mercato. A volte l’informazione che va in giro non è quella reale, non ...

Roma - Monchi : 'Fiducioso su Florenzi. Alisson al Chelsea? Magari Sabatini ne sa più di me...' : Leggendo la stampa quando uscirò da qui avrò offerte da tutto il mondo, Magari anche dai tedeschi. Situazione Gerson? Ci fidiamo di lui al 100%, ma abbiamo pensato che per la sua crescita è meglio ...