ilmessaggero

: Aperto il primo servizio di fecondazione eterologa del Lazio - FEMsrl : Aperto il primo servizio di fecondazione eterologa del Lazio - lextresabogados : Roma, fecondazione eterologa nel Lazio anche con il ticket - ilmessaggeroit : Roma, fecondazione eterologa nel Lazio anche con il ticket -

(Di sabato 28 luglio 2018) Due centri di procreazione medicalmente assistita, nell'Asl1, offrono per la prima volta il servizio diin una struttura pubblica. Non esisteva nel, ma in realtà non ...