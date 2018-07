Roma | condizioni igieniche insufficienti e dehors abusivo | multati due ristoranti cinesi

Roma : bimbo travolto da automobile a Castelverde - condizioni gravi : Roma – É ricoverato in gravi condizioni il bambino di 5 anni che ieri poco dopo le 20 e’ stato investito da un’auto mentre giocava con la sua bicicletta in via Cartoceto, in zona Castelverde. L’autovettura che l’ha travolto era guidata da una donna rumena che si e’ subito fermata a prestare soccorso. Per lei sono stati disposti tutti gli esami di rito. Da una prima ricostruzione della polizia locale sembra che ...

Bimba rom ferita a Roma - italiano indagato : migliorano condizioni della piccola : È un italiano di 50 anni l'uomo indagato per lesioni gravi per il ferimento della bambina rom di un anno colpita da un piombino in via Palmiro Togliatti a Roma. L'uomo ha ammesso di...

Roma : bambina rom di 1 anno ferita alla schiena - condizioni gravi : Roma – E’ ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Bambino Gesu’, a Roma, e le sue condizioni sono gravi. E’ giallo sul ferimento di una bambina rom di appena 1 anno avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 14 lungo viale Palmiro Togliatti. La bambina sanguinante, con una ferita alla schiena, e’ stata accompagnata dai genitori all’ospedale Sandro Pertini e poi trasferita all’ospedale Bambino ...

Crescita - Fmi taglia le attese sul 2018 e il 2019 : “L’incertezza politica peggiora le condizioni finanziarie di Roma” : Dopo S&P, anche il Fondo monetario internazionale rivede al ribasso le stime di Crescita per l’Italia per il 2018 e il 2019. Secondo l’Fmi dopo il +1,5% del 2017, il Pil italiano crescerà quest’anno dell’1,2%, ovvero 0,3 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni di aprile. Il prossimo anno la Crescita si fermerà all’1%, cioè 0,1 punti in meno delle precedenti attese. La revisione al ribasso è legata agli “spread più ampi sui ...

Roma : incidente a Monteverde - 60enne in gravi condizioni : Roma: uomo investito da un furgone Iveco Roma – Prognosi riservata per il 60enne investito questa mattina in via di Donna Olimpia, all’altezza del civico 185. L’incidente è avvenuto stamane, attorno alle 9.20 circa. L’uomo è stato trasportato all’ospedale capitolino San Camillo. Il malcapitato è stato travolto da un furgone Iveco. Alla guida un 28enne italiano. Sul posto sono intervenuti gli uomini del XII Gruppo ...

Roma - travolta da auto pirata - 26enne ricoverata in gravi condizioni : Una ragazza di 26 anni è stata investita la scorsa notte in centro a Roma da un'auto che si è poi data alla fuga. L'incidente è avvenuto intorno alle 4 a Lungotevere dè Cenci, all'altezza di ponte ...

Roma - incendio in palazzo accanto dove abita Fico/ Video - una donna in gravi condizioni - 9 evacuati : Roma, incendio in un palazzo in centro: donna gravemente ferita, ultime Notizie. Il presidente della Camera, Roberto Fico, residente in uno stabile attiguo, si è fermato a parlare(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 15:48:00 GMT)

Spago intorno al collo - in gravissime condizioni una bambina a Roma : Una bimba di 3 anni è stata soccorsa in gravissime condizioni ieri sera in un appartamento in zona San Giovanni a Roma. La piccola era cianotica e aveva una fascetta intorno al collo. Sulla vicenda ...