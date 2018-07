Rom | il sindaco Palermo ordina lo sgombero del campo della Favorita

Palermo : al via dismissione campo Rom - sindaco firma ordinanza : Palermo, 28 lug. (AdnKronos) – Il Comune di Palermo accelera sulla dismissione del campo nomadi della Favorita, per il quale il gip nei giorni scorsi ha disposto il sequestro. Il sindaco Leoluca Orlando ha firmato un’ordinanza “contingibile e urgente” nella quale viene dato incarico a diversi uffici dell’Amministrazione e alle aziende partecipate di agire in sinergia fra loro per accelerare le procedure di ...

Palermo : al via dismissione campo Rom - sindaco firma ordinanza (2) : (AdnKronos) – Via via che le famiglie avranno lasciato le rispettive baracche, il Coime, la Rap, la Reset, l’Amg e l’Amap dovranno procedere, ciascuno per le proprie competenze, all’immediato abbattimento delle baracche liberate; alla pulizia e sistemazione degli spazi del campo, provvedendo contestualmente alla rimozione del materiale di risulta e allo smaltimento delle singole componenti dei rifiuti; alla messa in ...

(AdnKronos) - Via via che le famiglie avranno lasciato le rispettive baracche, il Coime, la Rap, la Reset, l'Amg e l'Amap dovranno procedere, ciascuno per le proprie competenze, all'immediato abbattimento delle baracche liberate; alla pulizia e sistemazione degli spazi del campo, provvedendo contest

Palermo, 28 lug. (AdnKronos) - Il Comune di Palermo accelera sulla dismissione del campo nomadi della Favorita, per il quale il gip nei giorni scorsi ha disposto il sequestro. Il sindaco Leoluca Orlando ha firmato un'ordinanza "contingibile e urgente" nella quale viene dato incarico a diversi uffici

Salvini : incontrato prima sindaco di Roma che quello di Milano : Roma – “Sono qui da due mesi, ma il tema di stare vicini agli enti locali credo di averlo affrontato. Ho incontrato prima il sindaco di Roma di quello di Milano, so che mi verra’ ricordato. Comunque incontrero’ a breve anche il mio primo cittadino”. Cosi’ il ministro dell’Interno Matteo Salvini parlando con i giornalisti al Viminale durante un punto stampa successivo all’incontro con la sindaca ...

Campi Rom e sicurezza - Salvini incontra il sindaco Raggi : 'Corte suprema non fermerà la legalità : 'A me interessa che la legalità sia ripristinata a prescindere dalle lettere delle corti. È una Corte curiosa che ci mette alcuni anni per arrivare al alcune sentenze e una manciata di minuti per ...

Il sindaco Romizi - cliente affezionato - ricorda il sarto Augusto Lemmi : 'Perdiamo un grande personaggio' : Perugia resta orfana del signore dell'eleganza. Augusto Lemmi, il maestro sarto che ha saputo esprimere tutta la raffinatezza dello stile italiano, passione tramandata anche ai figli Vittorio e ...

Fiorello torna in RAI : la società Ballandi chiede autorizzazione al Sindaco di Roma - Virgina Raggi : Fiorello torna in Rai: queste le ultime news relative allo showman siciliano. L’eclettico e istrionico Fiorello, dalla straordinaria simpatia, mattatore a tutto tondo è pronto per un nuovo show in Rai? Pare proprio di sì! La Ballandi chiede autorizzazione al Sindaco di Roma Già tempo fa vi avevamo informato del ritorno in Rai di Fiorello che a suo dire sarà verso novembre 2018, ma ora la cosa sembra prendere più forma dal momento che la nota ...

Inchiesta Metro C di Roma - tra i 25 che rischiano il processo anche l’ex sindaco Alemanno : C’è anche l’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, tra le 25 persone che rischiano il processo nell’ambito dell’Inchiesta su un giro di truffe e corruzioni messe in piedi intorno alla costruzione della Metro C della Capitale. La procura di Roma ha chiuso le indagini, oltre che sull’ex primo cittadino, anche sull’ex assessore alla mobilità di Alemanno...

Roma - sindaco Raggi annuncia rimpatrio di 14 Rom del Camping River : Roma, sindaco Raggi annuncia rimpatrio di 14 rom del Camping River Roma, sindaco Raggi annuncia rimpatrio di 14 rom del Camping River Continua a leggere L'articolo Roma, sindaco Raggi annuncia rimpatrio di 14 rom del Camping River proviene da NewsGo.

Di Mario - vice sindaco di Torella del Sannio nuovo coordinatore della Lega. Romagnuolo : 'Il ruolo dei giovani per dare slancio alla regione' : ... molto vicine, sono le sue idee con il nostro progetto che vedrà quanto prima la nostra Regione avere ragione delle sue pretese, perchè il Molise vuole essere protagonista nella scena politica ...