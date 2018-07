Rita Dalla Chiesa | Aida Nizar all' attacco | ' Una razzista Anche io ho perso malamente mio

Aida Nizar contro Rita Dalla Chiesa : "Spero non trovi una persona razzista come lei" : Aida Nizar si è scagliata contro Rita dalla Chiesa: l'ex inquilina della casa del Grande Fratello ha risposto alla conduttrice dopo che quest'ultima aveva esplicitamente detto di non vedere di buon ...

“Sapeva tutto - ma ecco cosa ha fatto”. Marchionne - la verità a poche ore dalla morte : Altre informazioni, non confermate, sulla morte di Sergio Marchionne arrivano ancora da Dagospia. È proprio il sito diretto da Roderto D’Agostino a rilanciare l’indiscrezione relativa al tumore ai polmoni. In un “Dagoreport”, si legge che “Marchionne lo sapeva da qualche mese”. Si parla proprio del cancro ai polmoni, “il primo l’aveva nascosto a tutti”. Secondo Dago, il primo a ...

Aida Nizar : "Rita Dalla Chiesa razzista" E su Giorgia Meloni... : Aida Nizar, intervistata da Nuovo Tv, in edicola questa settimana, ha risposto per le rime a Rita Dalla Chiesa, piuttosto infastidita dal gesto dell'ex gieffina che, per combattere il caldo torrido romano, ha fatto un bagno, prima nella Fontana di Trevi e, poi, a Piazza Navona. Ecco le parole della spagnola indirizzate alla conduttrice Mediaset: La mia non è stata una mancanza di rispetto. Quanto a Rita, le voglio tutto il bene del mondo ...

Italia sì/ Elena Santarelli al fianco di Marco Liorni : in studio anche Rita Dalla Chiesa e John Peter Sloan : Italia sì, nel programma di Rai1 con Marco Liorni anche Elena Santarelli: in studio ritroveremo pure Rita Dalla Chiesa e John Peter Sloan, tutte le ultime novità.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 15:45:00 GMT)

Sergio Marchionne - la verità sulla morte dalla famiglia : deceduto per arresto cardiaco : Resta il mistero sulle cause della morte di Sergio Marchionne , deceduto nell'ospedale di Zurigo dove era ricoverato da fine giugno. Secondo fonti vicine alla famiglia, l'ex Ceo di Fca sarebbe morto ...

Monviso - per la nebbia cade dalla parete : feRita escursionista : A causa dell’improvvisa nebbia che ha avvolto il Monviso, una alpinista è caduta dalla parete sud della montagna, durante una discesa lungo la via normale. Trasportata in ospedale dai medici e dagli infermieri del 118, la donna ha riportato un trauma lieve al volto e alcuni traumi costali. Per il maltempo, i tecnici del Soccorso alpino e speleologico Piemonte hanno potuto calarsi solo sino a 150 metri di dislivello. Con l’aiuto dei ...

Simona Tagli - la ricordate? Famosissima - poi spaRita Dalla tv : com'è oggi - bellissima - e come campa a 54 anni : Tra anni 80 e 90 Simona Tagli è stata una delle showgirl più belle e brave della tv italiana. Ha lavorato in programmi cult come Drive In , Domenica In , Piacere Raiuno , Il grande gioco dell'oca , ...

Rita Dalla Chiesa vicina a Carlotta Mantovan : “Accanto a Frizzi ha vissuto mesi durissimi” : Rita Dalla Chiesa torna a parlare di Fabrizio Frizzi e del rapporto con Carlotta Mantovan, vedova del conduttore. Dopo la morte di Frizzi, la giornalista si è chiusa nel silenzio, scegliendo di vivere nel più stretto riserbo il suo dolore, dedicandosi esclusivamente alla figlia Stella. Fra coloro che hanno sofferto di più per la morte del presentatore c’è l’ex moglie Rita Dalla Chiesa, che non ha mai smesso di ricordarlo, nelle ...

Rita Dalla Chiesa : “Indagate sull'omicidio di mio padre”/ “Non fu ucciso solo dalla mafia - dietro c'è di più” : Rita dalla Chiesa: “Indagate sull'omicidio di mio padre. Non fu ucciso solo dalla mafia, dietro c'è di più”. L'appello della nota conduttrice durante la puntata di oggi de La Vita in Diretta(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 17:54:00 GMT)

Rita Dalla Chiesa - foto amarcord supersexy su Instagram : boom di like : La presentatrice Rita Dalla Chiesa, tornata a Mediaset nella scorsa stagione per lavorare con Maurizio Costanzo, e di recente balzata agli onori delle cronache per aver pubblicamente rimproverato l’ex concorrente spagnola del Grande Fratello Aida Nizar a causa dei suoi bagni fuori programma nelle fontane romane, ha un rapporto costante con i suoi fan tramite Instagram e, di quando in quando, regala loro qualche vecchio scatto. Così è stato ...

Rita Dalla Chiesa : "Carlotta Mantovan? Tenerezza infinita" : Rita Dalla Chiesa, in una lunga intervista rilasciata al settimanale 'Nuovo Tv', in edicola questa settimana, ha confessato di essere stata minacciata, da un gruppo di persone, sui social, dopo la morte di Fabrizio Frizzi. Questa 'fazione' temeva che la popolare conduttrice tv volesse sostituirsi alla moglie Carlotta Mantovan: Era un gruppo di 28 persone. Cancellavo i loro commenti stupidi dal mio profilo Facebook, per questo hanno creato ...