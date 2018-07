Rischio sismico in scuole e edifici pubblici Dalla Regione 484mila euro per l' Aretino

Abruzzo : risorse per mitigare il Rischio sismico da valanghe a Scanno e L’Aquila : La Giunta regionale abruzzese, su proposta del presidente Luciano D’Alfonso, ha approvato oggi un provvedimento che stanzia 723.000 euro per i comuni di L’Aquila e Scanno (Aq) finalizzati alla mitigazione del rischio sismico da valanghe. Tali risorse sono destinate alla progettazione di interventi di difesa, redazione di piani di sicurezza per zone esposte al rischio valanghe, acquisto e posa in opera di opere, attrezzature, ...

Il terremoto della notte in Calabria : avvertito fino a Roma - Tunisia - Grecia e Albania. Risentimento sismico del 6° grado Mercalli in zona a Rischio tsunami [MAPPE e DETTAGLI] : 1/12 ...

Paura in Calabria : alle 4.50 registrata scossa di terremoto di magnitudo 4.4 Italia a Rischio sismico : mappa : alle 04.50.55 di questa mattina è stata registrata una scossa di terremoto che ha interessato la costa calabra sud occidentale. al momento non si registrano danni , ma solo tanta Paura

Scuole Ragusa - contributo regionale per verifiche Rischio sismico : Contributi regionali per verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico di alcuni edifici scolastici. Dieci Scuole in graduatoria

Terremoto - Rischio sismico : chiusa la scuola primaria di Cinigiano : La scuola primaria di Cinigiano (Grosseto) chiude per rischio sismico. E’ stato il sindaco del paese, Romina Sani, in accordo con tutta la Giunta e la dirigente scolastica, a firmare l’ordinanza che prevede l’immediata chiusura della scuola, in via Ombrone, in seguito ai risultati delle verifiche sismiche dell’immobile. “Una scelta difficilissima e sofferta – afferma il sindaco Romina Sani – dettata ...

La ricostruzione nel Centro Italia - tra problematiche - metodi - tecnologie : ulteriori manifestazioni e note su Rischio sismico e prevenzione : di Alessandro Martelli* – La prima attività della Commissione «Sismica – glis» dell’ANTEL è stata l’organizzazione del seminario «La ricostruzione nel Centro Italia. problematiche, metodi, tecnologie», tenutosi a Roma lo scorso 18 maggio. Il 29 giugno, in occasione della prossima riunione dei soci della commissione, si deciderà in merito ad una nuova manifestazione, che dovrebbe tenersi a Firenze e riguardare la protezione sismica del ...

Protezione Civile - Rischio sismico : da domani a Lucca l’esercitazione internazionale “Promedhe” : Partirà domani a Lucca l’esercitazione internazionale di Protezione Civile sul rischio sismico che, dal 19 al 22 giugno, simulerà l’intervento di squadre nazionali e internazionali per la salvaguardia e la messa in sicurezza dei beni culturali nell’ambito del progetto europeo Promedhe – Protecting Mediterranean Cultural Heritage during Disasters. Rafforzare la risposta operativa per la Protezione e la messa in sicurezza dei beni culturali in ...