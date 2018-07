Rimborsi elettorali | Lega denuncia ex tesoriere Belsito

Finanziamento ai partiti - casse vuote con l’abolizione dei Rimborsi elettorali : Secondo il rapporto Openpolis-Agi, che analizza i bilanci tra il 2013 e il 2017, le entrate sono crollate del 60 per cento. La discesa del Finanziamento pubblico non viene compensata dalle donazioni private e dal 2x1000. I tesseramenti valgono solo il 4,5%. Stabili invece i fondi per i gruppi parlamentari.Continua a leggere

Salvini : 'I 50 milioni dei Rimborsi elettorali li abbiamo spesi in 10 anni' : Matteo Salvini, ministro dell'interno e vicepremier del governo Conte, è stato raggiunto dai microfoni di Circo Massimo (spazio di informazione radiofonica curato da Radio Capital); quando Massimo Giannini gli ha chiesto dove siano finiti quei soldi - quasi 50 milioni di euro - che la magistratura di Genova sta ancora cercando (per poterli, finalmente restituire allo Stato) il leader del Carroccio ha risposto: "Il denaro che ci accusano di aver ...

Lega - Salvini : “I 50 milioni di euro dei Rimborsi elettorali? Non ci sono - spesi in 10 anni” : “Quei soldi non ci sono. sono stati spesi in dieci anni“. Non spiega né come né quando, Matteo Salvini, ma dice che i 50 milioni di euro della truffa sui rimborsi intascati dalla Lega Nord non verranno mai trovati. Né dai magistrati di Genova, che sul caso hanno aperto un’inchiesta, né dai giornalisti che indagano sul percorso di quella somma per la quale al partito ora guidato dal vice-premier è stata chiesta la confisca dai ...