Riforma pensioni | quota 100 | stop Ape social e contributo su assegni da 2000 euro dal 2019

Riforma PENSIONI/ Quota 100 - il problema non è (solo) nei numeri : La RIFORMA delle PENSIONI è stato uno dei principali temi della campagna elettorale. Quota 100 e taglio degli assegni d'oro non sono semplici da realizzare. GIAN LUCA BARBERO(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 06:07:00 GMT)SPILLO/ Perché costruire un sondaggio per dare dei fannulloni ai dipendenti pubblici?, di L. OliveriDECRETO DIGNITÀ/ L'Italia del lavoro è ancora a un bivio, di M. Ferlini

Riforma pensioni 2018/ Ganga (Cisl) : servono più flessibilità e interventi per le donne (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 28 luglio. Ignazio Ganga non ha dubbi: servono più flessibilità e interventi per le donne. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 05:51:00 GMT)

Riforma pensioni E QUOTA 100/ Salvini promette intervento nella manovra (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI e QUOTA 100, ultime notizie. Salvini promette intervento nella manovra. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 27 luglio(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 17:57:00 GMT)

Riforma pensioni e Quota 100/ Cods contro Brambilla (ultime notizie) : Riforma pensioni e Quota 100, ultime notizie. Orietta Armiliato del Cods contro Alberto Brambilla. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 27 luglio(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 16:21:00 GMT)

Riforma pensioni 2018/ Quota 100 a 64 anni : la conferma di Brambilla. Niente Quota 41? (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Quota 100 a 64 anni, la conferma di Brambilla. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 27 luglio(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 14:29:00 GMT)

Riforma pensioni 2018/ Il rischio abuso sugli assegni degli italiani (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Il rischio abuso sugli assegni degli italiani. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 27 luglio(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 12:09:00 GMT)

Pensioni : per Salvini e Di Maio la Riforma si farà - Armiliato rilancia sul lavoro di cura : 2 Di Maio e Salvini attraverso le loro dichiarazioni continuano a rassicurare i propri elettori sul fatto che la riforma delle Pensioni [VIDEO] si fara' e che il mese decisivo, ha ribadito a Catania il ministro del lavoro, sara' agosto. Tutto in preparazione della legge di bilancio 2019 in cui si decidera' quali provvedimenti, in base alle risorse disponibili, saranno effettivamente attuabili. Orietta Armiliato, fondatrice del ...

Riforma pensioni 2018/ Inps - crescono quelle anticipate - specie per i lavoratori precoci (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 27 luglio. I dati dell’Inps relativi ai flussi di pensionamento nel primo semestre. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 06:13:00 GMT)

Riforma pensioni 2018/ Quota 41 - contro Cgil e Governo il malumore dei precoci (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Quota 41, il malumore dei lavoratori precoci. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 26 luglio(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 17:59:00 GMT)

Riforma pensioni 2018/ Cottarelli ancora contro il Governo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Cottarelli ancora contro il Governo Conte. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali di oggi, 26 luglio(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 16:02:00 GMT)

Riforma pensioni 2018/ Brutte notizie per Quota 100 (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Arrivano Brutte notizie per Quota 100. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 26 luglio(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 13:33:00 GMT)

Riforma pensioni 2018/ Taglio dei vitalizi - anche la Sicilia ci sta pensando (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, oggi 26 luglio. Quota 100 e la richiesta per la nona salvaguardia degli esodati. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 11:34:00 GMT)

Riforma pensioni 2018/ Nuova tassa sulle pensioni in arrivo secondo l'Usb pensionati (ultime notizie) : RIFORMA pensioni, ultime notizie. Nuova tassa sulle pensioni in arrivo secondo l'Usb pensionati. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 09:16:00 GMT)

Riforma pensioni 2018/ Quota 100 e la richiesta per la nona salvaguardia degli esodati (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 26 luglio. Quota 100 e la richiesta per la nona salvaguardia degli esodati. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 05:53:00 GMT)