RIFORMA PENSIONI Quota 100 | il problema non è solo nei numeri

RIFORMA PENSIONI 2018/ Ganga (Cisl) : servono più flessibilità e interventi per le donne (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 , oggi 28 luglio. Ignazio Ganga non ha dubbi: servono più flessibilità e interventi per le donne . Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 05:51:00 GMT)

Pensioni : per Salvini e Di Maio la RIFORMA si farà - Armiliato rilancia sul lavoro di cura : 2 Di Maio e Salvini attraverso le loro dichiarazioni continuano a rassicurare i propri elettori sul fatto che la riforma delle Pensioni [VIDEO] si fara' e che il mese decisivo, ha ribadito a Catania il ministro del lavoro, sara' agosto. Tutto in preparazione della legge di bilancio 2019 in cui si decidera' quali provvedimenti, in base alle risorse disponibili, saranno effettivamente attuabili. Orietta Armiliato, fondatrice del ...