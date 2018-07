Riforma delle relazioni sindacali nella sanità La proposta di Cimo

Governo - ok al decreto Milleproroghe. Proroga della Riforma delle Bcc di 180 giorni : “Rafforzato legame con territorio” : Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge Milleproroghe, che contiene lo slittamento – con una Proroga di 180 giorni – “del termine della piena efficacia della riforma del credito cooperativo”. Le nuove misure riguarderanno anche le banche popolari. “Non solo una Proroga per consentire agli operatori di stare al passo con tutti gli adempimenti richiesti anche per le banche popolari – dice il presidente del ...

Ok al dl milleproroghe. Conte : rinviata la Riforma delle intercettazioni : Roma, 24 lug., askanews, - 'Abbiamo approvato un decreto legge che contiene varie proroghe di termini in scadenza, in particolare abbiamo prorogato il termine di entrata in vigore della nuova ...

'Faremo la flat tax e la Riforma delle pensioni' - Salvini - : Roma, 23 lug., askanews, - 'Ci hanno eletto per cambiare, se gli italiani avessero voluto proseguire sulla linea di Monti, Letta, Padoan, Renzi e Gentiloni avrebbero votato in modo diverso. Cercheremo ...

Legittima Difesa - il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede : “Favorevole alla Riforma - ma no a diffusione libera delle armi in Italia” : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede è favorevole a una riforma della Legittima Difesa, ma dice no alla diffusione libera delle armi in Italia. "In nessun modo la realizzazione dell'obiettivo riformatore, per come concepito dalla maggioranza, potrà portare alla liberalizzazione delle armi in Italia, la detenzione ed il porto delle quali risultano disciplinate da disposizioni normative rigorose sulle quali il Governo non avverte alcuna ...

"Sistema arrogante - deve pagare". Di Maio torna all'attacco delle banche. Ma Tria frena su un rinvio della Riforma (renziana) delle Bcc : Nuovo, pesante, attacco dal M5S alle banche mentre nel governo il ministro dell'economia Giovanni Tria frena sulla possibilità, promossa soprattutto dalla Lega, di una moratoria della riforma delle Bce varata dall'esecutivo Renzi e oramai sul punto di decollare. In Calabria per visitare l'azienda dell'imprenditore Nino De Masi, il ministro dello sviluppo e del lavoro Luigi di Maio ha criticato il comportamento di Mps nella vicenda che ha ...

I grillini bloccano la Riforma delle intercettazioni : Stop alla riforma delle intercettazioni perché le modifiche introdotte, “appaiono come un dannoso passo indietro sulla strada della qualità ed

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede : “Stop alla Riforma delle intercettazioni del Pd. E priorità alla legittima difesa” : Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha dichiarato che stopperà l'entrata in vigore della riforma delle intercettazioni varata dal precedente esecutivo. Inoltre, il Guardasigilli ha evidenziato che per l'esecutivo sarà una priorità la revisione della legge sulla legittima difesa: "Vanno eliminate le zone d'ombra, che rendono difficile e complicato dimostrare che si è agito per legittima difesa",Continua a leggere

Bonafede 'Stop alla Riforma delle intercettazioni - fa danni'. E definisce una priorità la legittima difesa : ROMA. 'Ritengo di aver tracciato discontinuità con il passato governo'. Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, parla in audizione al Senato e attacca soprattutto l'operato degli esecutivi di ...

Le priorità di Alfonso Bonafede : Riforma delle intercettazioni - legittima difesa e prescrizione : "Eliminare le zone d'ombra che rendono difficile e complicato dimostrare che si è agito per legittima difesa". Il ministro Alfonso Bonafede ha così indicato tra le "priorità" di intervento la riforma della legittima difesa. Un tema "che non riguarda solo la giustizia ma anche la sicurezza: il cittadino costretto a difendersi deve sentire che lo Stato è al suo fianco"."Una riforma seria ed equilibrata della ...

Cina : approfondisce la Riforma della valutazione dei progetti - del personale qualificato e delle istituzioni : ... per creare un sistema di valutazione standardizzato, efficiente e onesto di scienza e tecnologia.

Regione Lombardia - case popolari - Riforma flop : «Lotteria delle assegnazioni» : «Criticità», «fragilità», mancanza di «visione d'insieme» e prezzo «oneroso» delle procedure per i cittadini più fragili. La sperimentazione del regolamento regionale per l'assegnazione degli alloggi ...

Mondiali 2018 - la grande festa dei russi è ciò che voleva Putin per far digerire (e dimenticare) la Riforma delle pensioni : Barba bianca, vestito rosso e scettro in mano, un’enorme sagoma di San Nicola protegge la porta su cui si perde l’ultimo rigore della Spagna. Non si sa se sia stato lui a fare il miracolo, o la lunga mano di Vladimir Putin che rinnova la vecchia tradizione di certi Paesi ospitanti che devono fare strada comunque e contro ogni pronostico. Ma il Mondiale di russia 2018 è davvero il Mondiale della russia: la nazionale di casa è nei quarti di ...

Le prime indiscrezioni sulla Riforma delle pensioni : a rischio l'Ape sociale : Cominciano a trapelare i primi dettagli relativi alla riforma previdenziale che dovrebbe mettere in atto il governo Conte. Il condizionale è obbligatorio perché siamo ancora nel campo delle indiscrezioni, cioè delle voci che trapelano e che vengono accompagnate dalle dichiarazioni dei leader della maggioranza. Di Maio e Salvini, infatti, non fanno passi indietro e quota 100, quota 41 ed anche la nuova opzione donna continuano a tenere banco, ...

Conti pubblici - Bce : “Flessibilità data da Ue all’Italia riduce la trasparenza. Non toccare la Riforma delle pensioni” : La ‘discrezionalità‘ adottata dalla Commissione Ue nel 2018 “nell’accordare una riduzione dei requisiti di aggiustamento a due paesi”, tra cui l’Italia, riflette un’applicazione del patto di stabilità “possibile a scapito della completa trasparenza, coerenza e prevedibilità dell’intero quadro di riferimento”. Lo sottolinea la Banca centrale europea nel suo bollettino economico. A Roma è stato accordato ...