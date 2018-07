Renzi a cena sull' Aventino | Martina alla festa democratica di Siena

Renzi - cena in villa sull’Aventino con 120 parlamentari : Colaninno imita Tremonti - senatore-tenore canta “All’alba vincerò” : Ettore Rosato, uno dei pochi in chiaro, sfida la pioggia Il segretario Maurizio Martina tra gli stand della festa democratica di Siena, dove il Pd ha da poco perso una delle sue roccaforti storiche. L’ex segretario ed ex presidente del Consiglio in cerca di rivincita in una villa sull’Aventino, in una zona esclusiva di Roma, dove organizza una cena con 150 invitati, 120 dei quali parlamentari. Martina da lontano non vuole commentare ...

Renzi : 'Ciclo Lega-M5s durerà meno del mio' - Ma alla cena con parlamentari Pd Martina non c'è : "Il mio governo è il quarto per durata, eppure è stato un tempo velocissimo. Il loro ciclo durerà ancora meno". Lo ha detto il senatore del Pd Matteo Renzi , nel corso della cena con i parlamentari ...

A cena da Renzi : l'ex segretario Pd chiama a raccolta 120 parlamentari in una villa sull'Aventino - di L. Conte - : Il senatore di Scandicci vuole rimettere in moto la sua area politica dopo gli scontri sulla segreteria

A cena da Renzi : l'ex segretario chiama a raccolta 120 parlamentari per fare il punto prima della pausa estiva : "Io non mi sento una vedova, io sono reduce e combattente". Quando martedì mattina alla riunione del gruppo del Pd a Montecitorio Maria Elena Boschi pronunciava queste parole per rispondere alla provocazione di Francesco Boccia sui "vedovi e le vedove del Jobs act", probabilmente aveva già in tasca l'invito di Matteo Renzi per la cena dei parlamentari dem della sua area stasera in una villa sull'Aventino: 120 persone (80 deputati e ...

Il partito di Renzi? Vale il 4-5% Ma - colpo di scena - il Pd cresce Matteo prende voti nell'astensione : Ipotesi. Rumor. scenari. Passano i giorni e prende corpo l'ipotesi che il senatore Matteo Renzi decida di lasciare il partito Democratico per dar vita ad una nuova formazione politica insieme ai suoi fedelissimi. Un soggetto centrista, snello, europeista... Segui su affaritaliani.it

Pd - Renzi all'Assemblea nazionale : «Non me ne vado». E Zingaretti attacca : «Non si mette mai in ascolto» | Il retroscena sul Congresso : Ci siamo fermati nella capacità di innovare, nel modo in cui fare comunità politica». «Bisogna avere il coraggio di fare una battaglia con idee nuove, perché nessuno basta a se stesso. Abbiamo un ...

RETROSCENA/ Accordo Renzi-Berlusconi all'amatriciana : 4 nuovi partiti : E' accaduto a Roma, in un ristorante. C'era Berlusconi (Paolo). E poi Rosato, Guerini, Boschi. Ecco le carte che FI-Pd intendono giocare contro il governo gialloverde. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 06:00:00 GMT)FONDI DELLA LEGA/ Pm, M5s e Saviano, la caccia al "tesoro" diventa un boomerang, di A. FannaSALVINI vs BOERI/ Gli errori nelle "verità" del ministro e del Presidente Inps, di S. Luciano

Salvini minimizza su suoi rapporti con Parnasi e sulla cena di Giorgetti. Renzi : 'Bonafede riferisca al Senato' : L'ironia del ministro dell'Interno: 'Mi autodenuncio, ho visto una partita con Parnasi, se ha sbagliato è giusto che paghi ma non sono un magistrato'. Renzi attacca il M5s: 'Noi garantisti, loro '...

Aldo Cazzullo - il retroscena su Matteo Renzi : mentre Giuseppe Conte parla 'chatta come un diavolo' : mentre Giuseppe Conte tiene in Senato il suo primo discorso da presidente del Consiglio per ottenere la fiducia, l'ex premier Matteo Renzi, rivela Aldo Cazzullo in un retroscena su Corriere.it , '...

