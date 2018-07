Relazioni esterne e supervisione interna | ecco i pochi poteri che la legge affida al

huffingtonpost

(Di sabato 28 luglio 2018) Deleghe nelle aree dellee istituzionali edelle attività di controllo interno: sono questi iche laal Presidente del consiglio di amministrazione della Rai. All'indomani dell'indicazione da parte del ministro dell'Economia Giovanni Tria delle figure apicali del servizio pubblico, tiene ancora banco la polemica, tutta politica, sulla figura prescelta per la presidenza del Consiglio di Amministrazione. Il curriculum di Marcello Foa, le sue posizioni filo-russe e anti-Ue, le sue simpatie per il leader della Lega Matteo Salvini, sono diventati il bersaglio delle opposizioni.Ma l'indicazione da parte del Tesoro di Foa non esaurisce l'iter di nomina di questi a presidente Rai. Il nuovo Cda, composto da 7 membri (due di nomina governativa - Foa appunto, e Salini come ad - quattro di nomina parlamentare e uno indicato dai dipendenti ...