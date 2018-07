Real Madrid | Lopetegui punta su Isco per continuare a vincere

Calciomercato Chelsea - Hazard si allontana dal Real Madrid : diventa capitano dei Blues? : Julen Lopetegui e Maurizio Sarri. Real Madrid e Chelsea, due grandi allenatori e due big del calcio europeo che si "contendono" Eden Hazard. In Inghilterra dicono che i Blues non lo vogliono cedere, ...

Batosta per il Real Madrid : Sarri blocca Hazard ed ora su chi virerà Florentino Perez? Uno sguardo anche in Italia… : Real Madrid alle prese con le disperata ricerca di un calciatore che possa anche solo lontanamente far dimenticare Cristiano Ronaldo Il Real Madrid va alla ricerca di calciatori che possano, anche solo lontanamente, far dimenticare l’addio di Cristiano Ronaldo. L’idea di Florentino Perez è quella di prendere due calciatori in attacco per rimpolpare il reparto orfano di CR7. Inizialmente si pensava al duo Hazard-Kane, ma il ...

Il Mondiale di Russia 2018 rilancia Juan Fernando Quintero : l’ex Pescara finisce nel mirino del Real Madrid : Juan Fernando Quintero, visto in Italia con la maglia del Pescara, è finito nel mirino del Real Madrid: il trequartista colombiano ha attirato le attenzioni dei Blancos dopo il Mondiale Vi ricordate di Juan Fernando Quintero? Forse no, del resto la sua esperienza al Pescara non è stata certamente esaltante, nonostante il trequartista colombiano avesse già mostrato all’epoca qualità importanti. Quintero, tornato al Porto e attualmente ...

Real Madrid - prima volta senza Palloni d'Oro in rosa nel nuovo millennio : Tra i tanti effetti della cessione di Cristiano Ronaldo alla Juventus, per il Real Madrid ce n'è uno abbastanza curioso. Una statistica, una prestigiosa costante che viene meno per la prima volta dopo ...

Benzema al Napoli? / Ultime notizie : Cavani al Real Madrid e Mertens ceduto - il valzer delle punte : Benzema al Napoli? Ultime notizie: Edinson Cavani si muove verso il Real Madrid con il francese che si riavvicina agli azzurri, Dries Mertens potrebbe quindi partire. Il valzer delle punte.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 16:59:00 GMT)

Real Madrid : nome nuovo per la porta : Il quotidiano inglese fa il nome di Hugo Lloris come ultima idea di perez per i pali del Bernabeu : il capitano della Francia campione del mondo è valutato circa 67 milioni dal Tottenham , questa è ...

Bundesliga - Julian Nagelsmann : "Ho detto no al Real Madrid" : "Ovviamente al momento della chiamata ci ho pensato: nel mondo del calcio non c'è niente di grande come il Real Madrid" ha raccontato il 31enne tecnico dell'Hoffenheim al mensile 11 Freunde . "Ma ho ...

Marca : 'La Juventus chiede Theo Hernandez al Real Madrid' : In porta, invece, ecco farsi largo un nome alternativo a Courtois: Hugo Lloris , 31enne portiere francese neo campione del mondo. Per il 'Sun', negli uffici del Tottenham arriverà una proposta da ...

Real Madrid - attacco da sogno : Cavani più Hazard - partito l’assalto al Matador : Cavani PIù Hazard- Il Real Madrid si prepara a spegnere l’entusiasmo dei tifosi del Napoli sul sogno di riabbracciare Edinson Cavani in maglia azzurra. Come riportato da un’indiscrezione di “Radio Marca”, il Real Madrid sarebbe pronto a sferrare l’attacco per l’attaccante uruguaiano. Affare da 58 milioni di euro. Il PSG starebbe riflettendo sul da farsi. […] L'articolo Real Madrid, attacco da sogno: ...

Liga : sorteggiato il calendario - Barcellona-Real Madrid il 28 ottobre : Il primo ‘Clasico’ tra Barcellona e Real Madrid si giochi il prossimo 28 ottobre al Camp Nou. La sfida di ritorno fra le due dominatrici del campionato si svolgerà invece il 3 marzo del 2019 al Santiago Bernabeu.L'articolo Liga: sorteggiato il calendario, Barcellona-Real Madrid il 28 ottobre sembra essere il primo su CalcioWeb.

Real Madrid pronto a scatenarsi : assalto a Cavani! : Real Madrid su Edinson Cavani, assalto da parte delle merengues che devono riconquistare i tifosi dopo la delusione derivata da CR7 Radio Marca lancia la bomba, il Real Madrid vuole Edinson Cavani dopo la delusione dell’addio di Cristiano Ronaldo. I blancos si sa, quando vogliono un calciatore difficilmente sbagliano il ‘colpo’. La grande capacità economica ed il super appeal del club, sono quasi irresistibili per le ...

Liga : sorteggiato il calendario - Barcellona-Real Madrid il 28 ottobre : Il primo ‘Clasico’ tra Barcellona e Real Madrid si giochi il prossimo 28 ottobre al Camp Nou. La sfida di ritorno fra le due dominatrici del campionato si svolgerà invece il 3 marzo del 2019 al Santiago Bernabeu.L'articolo Liga: sorteggiato il calendario, Barcellona-Real Madrid il 28 ottobre sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calciomercato Real Madrid - doppio arrivo tra i pali : Adesso il presidente del club più titolato del mondo, Florentino Perez, aspetta di mettere a segno il colpo definitivo: portare al Santiago Bernabeu il belga Thibaut Courtois, attualmente in forza al ...

Real Madrid : Icardi rimane un grande obiettivo di mercato - : Il fatto di apparire spesso sulla cronaca rosa è qualcosa che mal si adatta all'immagine e al prestigio di un club come il Real Madrid. Questa è la cosa che preoccupa in merito al suo eventuale ...