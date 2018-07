Ravenna in TV In onda su Comedy Central gli spettacoli comici registrati in piazza del

Comedy Central Tour. In onda su Comedy Central gli spettacoli comici registrati a Ravenna : Le serate di Comedy Central Tour registrate in piazza del Popolo a Ravenna arrivano in tv. Andranno, infatti, in onda su Comedy Central, il canale di Viacom Italia dedicato all'intrattenimento e alla ...

L’uomo uccise la moglie a bastonate : a Ravenna condannato all'ergastolo Matteo Cagnoni : Ieri venerdì 22 giugno, Matteo Cagnoni, 53 anni, è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso la moglie a colpi di bastone. La Procura della Repubblica di Ravenna, alla fine di un lunghissimo processo iniziato a novembre 2017 e che ha visto presentarsi oltre 100 testimoni, ha reso nota la sentenza [VIDEO] per il dermatologo. Omicidio pluriaggravato per aver ucciso la moglie, Giulia Ballestri, la quale è stata ritrovata senza vita dopo essere ...

Cani in spiaggia - AIDAA : ondata di multe a Ravenna - partono i ricorsi : “Dopo l’ondata di multe che ha colpito nei giorni scorsi i bagnanti che erano sulle spiagge libere dei lidi ravvenati con i loro Cani sanzionati con multe fino a 200 euro, è arrivato ora il turno dei ricorsi,” spiega l’associazione animalista AIDAA in una nota. “Partiranno infatti nella giornata di lunedì i primi sette ricorsi contro le sanzioni, ricorsi patrocinati dal servizio legale dell’Associazione ...

Ravenna - gesto shock : ignoti affondano barche dedicate all’attività di ragazzi disabili : "Tutti i ragazzi si impegnano, sanno che possono crearsi un’attività, ci credono. E noi li aiutiamo. Poi arrivano certi soggetti ed ecco cosa succede”, hanno commentato con un pizzico di sconforto dalla cooperativa proprietaria delle due piccole imbarcazione usate per insegnare ai ragazzi i rudimenti del difficile mestiere del pescatore.Continua a leggere

