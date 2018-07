Rally Finlandia - Tänak chiude in testa la prima tappa : Caldo torrido quest'oggi in Finlandia , con temperature intorno ai 30 gradi, nella prima tappa della 68a edizione del ' Neste Rally Finland' . Ott Tänak , Toyota Yaris Wrc, e Mads Ostberg , ...

Rally Finlandia 2018 : che lotta tra Ott Tanak e Mads Ostberg! Sebastien Ogier ha quasi un minuto su Thierry Neuville : La seconda giornata del Rally di Finlandia è stata scoppiettante ed emozionante. Ben dieci le speciali disputate, dopo l’antipasto di ieri, con il filo conduttore rappresentato dalla lotta al vertice tra l’estone Ott Tanak e il norvegese Mads Ostberg. I due si sono scambiati più volte il comando della gara nella prima parte di giornata: il pilota della Toyota ha vinto la PS2 (Moksi 1) e la PS5 (Aaneoski 1), mentre il pilota della ...

Rally di Finlandia 2018/ Wrc streaming video e diretta tv : orario e programma (oggi 28 luglio) : diretta Rally di Finlandia 2018: streaming video e tv della prima vera giornata di gara per la prova nordica del campionato Mondiale Wrc, oggi 28 luglio 2018.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 04:00:00 GMT)

Rally di Finlandia : le C3 WRC ai primi posti : Mads Ostberg-Torstein Eriksen e Craig Breen-Scott Martin hanno concluso nelle prime due posizioni lo shakedown con le C3 WRC, l’ultima sessione di prove prima dell’inizio del Rally previsto questa sera. Al Qassimi e Chris Patterson, assenti dall’Argentina, hanno ritrovato il ritmo giusto giro dopo giro. I risultati dello shakedown non sono sempre un indicatore affidabile […] L'articolo Rally di Finlandia: le C3 WRC ai primi posti sembra ...

WRC - Citroen si aggiudica lo shakedown al Rally di Finlandia : Quinto posto per il pilota di casa Teemu Suninen con Mikko Markkula, a bordo della Ford Fiesta WRC per M-Sport, parimerito con il vincitore del Rally Italia Sardegna 2018 Thierry Neuville con Nicolas ...

C'è il Rally di Finlandia - Ogier all'assalto di Neuville : Il mondiale Rally riparte dalla Finlandia. La 68ª edizione del Mille Laghi, ottava prova in calendario, ripropone la sfida all'alloro iridato tra il belga della Hyundai Thierry Neuville primo in ...

Rally Finlandia 2018 : il Mondiale riparte dopo la pausa. Sebastien Ogier prova a ricucire su Thierry Neuville : dopo oltre un mese e mezzo riparte il Mondiale WRC. Mancano sei appuntamenti, cinque in Europa prima della chiusura in Australia. Nel weekend si riparte dalla Finlandia, teatro del duello tra Thierry Neuville e Sebastien Ogier. Il belga conduce con 27 punti di margine sul francese, quattro volte campione del Mondo in carica. riparte soprattutto la sfida tra Hyundai e Ford. La pausa non è stata tale per i due team, che in Finlandia porteranno ...

Rally Finlandia 2018 : programma - orari e tv : IN TV Con la sparizione del canale Fox Sport dalla piattaforma Sky, in Italia non sarà possibile vedere in tv l'evento. Il Rally si potrà seguire tramite il sito ufficiale Wrc.com. programma Rally ...