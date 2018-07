Rai | Paragone | Pd risparmi ipocrisia

meteoweb.eu

(Di sabato 28 luglio 2018) Roma, 28 lug. (AdnKronos) – "è incredibile che il Pd si metta a sentenziare su Marcello Foa. In passato abbiamo visto le più alte cariche Rai sostenute dal partito di Renzi che col servizio pubblico c'entravano davvero poco. Di servizio semmai era la porta da cui entravano per decidere chissà cosa insieme ai potenti di Bilderberg". Lo afferma Gianluigi, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione di Vigilanza Rai. 'Marcello Foa -prosegue- è un giornalista puro, un nome autorevole, con esperienza di lungo corso. Siamo orgogliosi della sua candidatura a presidente della Rai perché siamo sicuri che la sua visione sarà messa a servizio dei cittadini. Riguardo al Pd, sarebbe più dignitoso ogni tantoare l'opinione pubblica da questa sfacciata. Pensino a cosa hanno fatto in passato e riflettano".