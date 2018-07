Rai | Malpezzi Pd | vergognosa logica spartitoria

meteoweb.eu

(Di sabato 28 luglio 2018) Roma, 28 lug. (AdnKronos) – ‘è molto preoccupante ciò che sta accadendo sulle nomine in Rai. Stiamo assistendo a una incredibile ein ogni settore, da quando Lega e Cinquestelle sono al governo”. Lo afferma Simona, senatrice del Pd.“Il presidente della Rai -aggiunge- è per definizione una figura di garanzia. La Rai è di tutti i cittadini che pagano il canone e che devono essere garantiti che chi la guida sappia tutelare la pluralità delle loro opinioni. E invece siamo di fronte a una occupazione senza precedenti dell’informazione pubblica. Un fatto che mette seriamente a rischio il pluralismo e il diritto dei cittadini ad essere informati in modo corretto. è del tutto evidente che non è possibile votare per un presidente che quelle garanzie non le assicura affatto”. L'articolo Rai:(Pd),...