Rai | il Pd annuncia battaglia contro Foa | “Faremo di tutto per impedire la sua nomina a

Canada - annunciato piano per fornire assistenza militare all'UcRaina - : Le autorità canadesi intendono fornire aiuti militari all'Ucraina per un importo totale di circa 7,2 milioni di dollari entro la fine di marzo del 2019. Lo ha riferito l'agenzia Ukrinform citando il ...

Rai - il governo ha annunciato i nuovi vertici : 'Per il rinnovo del consiglio di amministrazione della Rai il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha proposto al Consiglio dei ministri i seguenti nominativi: Fabrizio Salini, ...

Ragazza violentata a Reggio Emilia - Salvini annuncia : «Arrestato un richiedente asilo ucRaino» : «Ragazza violentata domenica a Reggio Emilia, arrestato un richiedente asilo ucraino di 26 anni». Lo annuncia su facebook il ministro dell'Interno Matteo Salvini che poi esprime i suo...

Sly Cooper : annunciata una serie TV con un primo - avvincente tRailer : Sly Cooper, il carismatico procione protagonista della serie di videogiochi Sly per PS2, PS3 e PS Vita, sarebbe dovuto arrivare al cinema in un film dedicato nel 2016, anche se poi il progetto scomparve nel nulla e se ne persero in fretta le tracce.Come segnala Eurogamer.net, sul sito web dell'azienda PGS Entertainment è comparso come un fulmine a ciel sereno un progetto dedicato proprio a Sly, ma non si tratta di una pellicola cinematografica ...

Annunciato primo personaggio transgender in Supergirl 4 - al Comic-Con il tRailer e il cast della nuova stagione : Qualche ora fa negli Usa è terminata una giornata ricca di eventi al Comic-Con 2018 e, tra questi, abbiamo assistito anche al panel di Supergirl 4. Melissa Benoist e i suoi hanno preso posto in sala prima degli altri eroi The CW, con annunci importanti e novità e non solo nella trama ma anche nel cast dopo le uscite di scena importanti del finale della terza stagione. L'annuncio più sconvolgente è sicuramente quello legato all'arrivo di ...

Cda Rai : il Movimento 5 stelle annuncia il voto su Rousseau : Il Movimento 5 stelle sceglierà domani i suoi candidati al consiglio di amministrazione della Rai attraverso una votazione online sulla piattaforma Rousseau. Ad annunciarlo è il Blog delle stelle. «...

Wasteland 2 annunciato ufficialmente per Nintendo Switch con un tRailer : Wasteland 2 è stato rumoreggiato per Switch qualche tempo fa, ma ora è stato ufficialmente annunciato per la piattaforma Nintendo con un nuovo trailer che potete vedere più in basso. Come riporta Gamingbolt, Wasteland 2 è il sequel del Wasteland originale lanciato negli anni '80 ed è il gioco che è stato tra le ispirazioni per Fallout, oltre ad essere il tentativo di Xyle di creare un CRPG moderno senza alcuna concessione di ...

ALICE IN CHAINS annunciano il nuovo album 'Rainier Fog' : Attivi da oltre trenta anni, ALICE In CHAINS sono tra i migliori rappresentanti dell'hard-rock anni Novanta, con oltre 30 milioni di album venduti in tutto il mondo, una fanbase gigantesca, numerose ...

Cristina Parodi annuncia : 'Resto in Rai. E la mia Domenica In non è stata un flop' : La Domenica , In, della Rai cambia faccia, cambia tutta. Dalla signora Cristina Parodi alla popolare Mara Venier, per contrastare il dominio assoluto di Barbara D'Urso . Un cambio della guardia a ...

Donetsk : annunciato tentativo di avanzamento dell'esercito ucRaino a sud della repubblica - : Le forze dell'Ucraina hanno attaccato stanotte le posizioni delle milizie nel sud della repubblica di Donetsk , ha detto ai giornalisti rappresentante del comando militare della repubblica. Secondo ...

Meghan TRainor annuncia suo terzo album : Rappresenta tutto ciò che vale la pena per me e sono contenta di poter regalare al mondo un album felice". Meghan ha superato un intervento alle corde vocali che l'ha lasciata 4 mesi senza parlare. ...

