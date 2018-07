Rai | il governo sblocca le nomine | Salini ad | Foa presidente Ma il Pd insorge

Rai - il governo sblocca le nomine : Salini ad - Foa presidente. Salvini : 'Voci diverse' : Fabrizio Salini Ad e Marcello Foa presidente. Dopo giorni di tensione, il governo sblocca le nomine Rai, non senza strascichi e tensioni nel mondo della politica. L'accordo arriva prima del Consiglio dei ministri, durante una riunione a 4 tra Conte, i suoi due vicepremier e il ministro Tria. LEGGI ANCHE ----> Chi è Fabrizio Salini Salvini: ...

Rai - il governo punta su Foa presidente e Salini a.d. | Il Pd attacca - è subito polemica : Dopo giorni di tensione, il governo sblocca le nomine Rai, non senza strascichi e tensioni. "Garantiamo il rilancio della principale industria culturale del Paese", commenta il premier su Twitter. Il Pd contro Foa: "Lo scorso 27 maggio espresse il suo "disgusto" in un post nei confronti di un intervento di Mattarella"

Nomine Rai - il governo Conte ha scelto : <br>Fabrizio Salini Ad - Marcello Foa Presidente : Venerdì 27 luglio 2018, ore 14:25 - Si è appena concluso il Consiglio dei Ministri sulle Nomine dei dirigenti Rai e il vicepremier Luigi Di Maio, uscendo dalla riunione, ha annunciato che il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha proposto Fabrizio Salini come amministratore delegato della tv di Stato e il governo è stato d'accordo con il titolare del Tesoro, ritenendolo la persona giusta per questo incarico, mentre come Presidente è stato ...

Rai - le nomine del governo : Salini amministratore delegato - Foa presidente : Il ministro del Tesoro Giovanni Tria ha proposto al consiglio dei ministri il nominativo di Fabrizio Salini come amministratore delegato della Rai e Marcello Foa come consigliere di amministrazione. Quest’ultimo sarà votato dalla commissione parlamentare di Vigilanza per la carica di presidente dell’azienda radiotelevisiva pubblica. “Oggi diamo il via a una rivoluzione culturale” ha detto tra l’altro il vicepresidente del ...

