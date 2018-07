Rai | Giacomelli | da M5S imbarazzate difese di Foa

meteoweb.eu

: RT @tvdigitaldivide: Rai, Giacomelli in commissione di Vigilanza e Rossi nel cda: focus sul digitale - quezalt : RT @tvdigitaldivide: Rai, Giacomelli in commissione di Vigilanza e Rossi nel cda: focus sul digitale - Esposito5Madda : Rai, Giacomelli in commissione di Vigilanza e Rossi nel cda: focus sul digitale - thexeon : Rai, Giacomelli in commissione di Vigilanza e Rossi nel cda: focus sul digitale -

(Di sabato 28 luglio 2018) Roma, 28 lug. (AdnKronos) – “Il senatore Paragone e gli altri esponenti di maggioranza possono risparmiarsi led’ufficio. Nessuno nega le prerogative di chi ha la responsabilità del governo. E la legge garantisce i modi per esercitarle. Il punto è che al ruolo di presidente Rai è associata una funzione di garanzia riconosciuta da un gradimento più largo di quello della maggioranza”. Lo afferma Antonello, del Pd, vicepresidente della commissione Vigilanza Rai.“La persona indicata dal governo (peraltro impropriamente perché a farlo dovrebbe essere il Cda) -aggiunge- non ha a nostro giudizio le caratteristiche per avere un voto favorevole. Gli attacchi ed i toni inaccettabili verso le Istituzioni a partire dalla Presidenza della Repubblica, le imbarazzanti performance su social e mezzi di comunicazione in relazione a fake news e ...