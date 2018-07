Rai | Foa | ora volto pagina | intendo riportarla al vecchio splendore

Nomine Rai - Pd : “Ci opporremo a elezione di Foa alla presidenza. In Vigilanza Forza Italia voti contro insieme a noi” : Le opposizioni annunciano battaglia contro la nomina a presidente della Rai del giornalista Marcello Foa, vicino al senatore della Lega Alberto Bagnai. E il Pd fa appello a Forza Italia perché voti contro la sua designazione in commissione di Vigilanza Rai. Foa è stato proposto dal Tesoro come consigliere di amministrazione della tv pubblica e martedì prossimo sarà il cda ad indicarlo come presidente. Poi serve appunto la ratifica della ...

Pd e Leu : 'Impedire l'elezione di Marcello Foa presidente Rai' : 'Mi ha colpito un fatto di cronaca di questi giorni: l'Italia non può somigliare a un Far West dove un tale compra un fucile e spara dal balcone ferendo una bambina di un anno, rovinandone la salute ...

Rai - Foa : obiettivo rinnovare e riportarla al vecchio splendore : L'obiettivo del nuovo presidente designato della Rai, Marcello Foa, è quello di "rinnovare" l'azienda e "di riportarla al suo vecchio splendore". Foa ha affidato le sue prime parole, dopo che il governo l'ha indicato per la presidenza della Rai, in un'intervista sul Corriere del Ticino, giornale del gruppo di cui è attualmente amministratore delegato. "Ora volto pagina, con ...

"Intendo riportare la Rai al suo vecchio splendore". Parla il presidente in pectore della Rai Marcello Foa : "Ora volto pagina, con l'intento di rinnovare la Rai e di riportarla al suo vecchio splendore, non solo giornalistico ma di contenuti in generale". Così Marcello Foa, indicato come nuovo presidente della Rai, in un'intervista che il Corriere del Ticino - del cui gruppo è l'attuale ad - ha pubblicato oggi."Ho sempre ammesso di essere soprattutto un giornalista, di avere questa meravigliosa professione nel sangue, e d'ora in poi ...

Chi è Marcello Foa - il nuovo presidente della Rai : Marcello Foa è il nuovo presidente della Rai. Lo ha annunciato il governo nel primo pomeriggio di venerdì 27 luglio 2018.“Oggi inizia una nuova rivoluzione culturale”, ha commentato Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, promettendo una lotta dei nuovi vertici della tv di stato contro “raccomandati e parassiti”.--Foa sarà affiancato da Fabrizio Salini nel ruolo di amministratore delegato.“Foa è un ...

Marcello Foa - la vignetta-vergogna con insulti al presidente della Rai : Pochi minuti dopo l'annuncio della nomina del giornalista Marcello Foa come prossimo presidente della Rai è partito il linciaggio mediatico dal fronte piddino. E in prima fila non poteva che esserci ...