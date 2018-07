I Retroscena di Blogo : Rai - dopo l'arrivo di Salini e l'indicazione di Foa ecco i nomi per reti e Tg : Giornata campale ieri per la Rai che ha visto l'arrivo degli ultimi due nomi per il Consiglio di amministrazione dell'azienda radiotelevisiva di Stato. Il governo ha indicato Fabrizio Salini, ex La7 esattamente come Antonio Campo Dall'orto nel ruolo di Amministratore Delegato e Marcello Foa come settimo ed ultimo componente del nuovo CDA di viale Mazzini.Foa è stato prescelto, fra gli altri 6 componenti del nuovo CDA Rai, a sottoporsi al ...

Dopo il crollo in Borsa parte la dura risalita (tRainata dai trattori) : Fca si lascia alle spalle la giornata nera di mercoledì 25 luglio, giorno del decesso dell'ex ad Sergio Marchionne coinciso con il taglio degli obiettivi 2018 annunciato dal nuovo ad, l'inglese Maike Manley. In accelerazione soprattutto le macchine agricole di Cnh Industrial, al cui vertice John Elkann ha voluto una donna, Suzanne Heywood: l'exploit di ieri ha visto le azioni crescere del 10,6%, attestandosi a quota 9,95 euro. Risalgono anche ...

Sambruni - dopo le Maldive spuntano i CaRaibi a un’ora da Milano : Da anconetana per me le estati hanno sempre significato solo una cosa: mare. Mare da mattina a sera, da giugno ai primi di settembre. Capite quindi il trauma quando mi sono trasferita a Milano. Qui il mare non c’è, non ci vede, non si sente. La spiaggia più vicina è a due ore e mezza d’autostrada che possono facilmente trasformarsi in cinque ore di coda. E una volta arrivati ci si trova impantanati in un carnaio, tutti a esigere il loro raggio ...

Tour de France 2018 : Julian Alaphilippe dopo le Alpi conquista i Pirenei - nessun problema per GeRaint Thomas : Tempo di Pirenei al Tour de France 2018: si riparte con la Grande Boucle, dopo l’ultimo giorno di riposo, e può esultare nuovamente la nazione di casa, nel segno di Julian Alaphilippe. Nella 16ma tappa, 218 km da Carcassonne a Bagnères-de-Luchon, il transAlpino in maglia a pois trova un altro capolavoro: dopo la vittoria sulle Alpi si porta a casa anche quella nella terza settimana, dando spettacolo in discesa. Il gruppo maglia gialla ...

The Good Doctor su Rai1 dopo il boom di ascolti : Shaun e la sindrome del Savant negli episodi del 31 luglio : The Good Doctor lo si odia o lo si ama, così come è stato per Dr House e così come è per il lavoro di David Shore. A quanto pare gli italiani hanno amato il suo Sherlock in camice bianco e bastone e hanno amato anche il giovane Shaun e la sua sindrome del Savant. Rain Man e Dustin Hoffman hanno avuto il merito di portare questa sindrome presso il grande pubblico ma adessè è Freddie Higmore, una delle promesse del cinema americano, a calarsi ...

Infortuni : opeRaio muore dopo aver inalato sostanza tossica nel Milanese : Milano, 24 lug. (AdnKronos) – Un 45enne è stato trovato senza vita dai colleghi di lavoro all’interno della ditta Olon di Rodano, in provincia di Milano, verosimilmente il decesso è legato a “inalazione di vapori di sostanza tossica”, rende noto l’Areu. L’allarme all’interno del gruppo chimico è scattato pochi minuti dopo le 12. Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti personale dei ...

Rai - Vincenzo Morgante lascia la direzione del Tgr : guiderà la tv dei vescovi. Un altro addio dopo quello di Gerardo Greco : Un’altra uscita dalla Rai, mentre M5s e Lega preparano le nomine per la guida dell’azienda pubblica. dopo Gerardo Greco, nuovo direttore del Tg4, anche Vincenzo Morgante lascia viale Mazzini. L’ormai ex direttore dei telegiornali regionali sarà il nuovo numero uno di Tv2000. Morgante prende il posto di Paolo Ruffini, primo laico nominato da Papa Francesco prefetto del Dicastero per la Comunicazione vaticana. La decisione è ...

F1 - un podio che non basta per evitare le critiche : Raikkonen ‘inchiodato’ dai media dopo il Gp di Germania : La Gazzetta dello Sport si scaglia contro il pilota finlandese, nonostante abbia salvato l’onore della Ferrari salendo sul podio in Germania Un terzo posto utile a salvare l’onore della Ferrari, dopo il disastro commesso da Vettel al cinquantaduesimo giro del Gp di Germania. Entrambi i piloti al comando prima della pioggia, solo un podio al termine della gara. Photo4/LaPresse Tutto merito di Kimi Raikkonen, perfetto sotto la ...

UcRaina richiama ambasciatore italiano dopo frase Salvini su Crimea/ Lega pro Putin “falsa rivoluzione a Kiev” : Ucraina-Italia, crisi diplomatica: richiamato ambasciatore italiano dopo la frase di Salvini sulla Crimea "annessa legittimamente da Mosca". Ministro pro Putin, "falsa rivoluzione a Kiev"(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 19:32:00 GMT)

Tour de France – Doppietta Astana in 48 ore : dopo FRaile - Carcassonne incorona Magnus Cort Nielsen : Doppietta per l’Astana nel giro di due giorni: dopo la vittoria di Fraile nella tappa di ieri, quest’oggi è Magnus Cort Nielsen a chiudere davanti a tutti sul traguardo di Carcassonne Nonostante l’incidente occorso a Nibali, il comportamento dei tifosi, sempre più protagonisti in negativo sulle strade Francesi e i continui dibattiti sulla sicurezza dei ciclisti, il Tour de France non può far altro che continuare. Nella ...

F1 – Capolavoro Mercedes in Germania - Raikkonen salva l’onore Ferrari : la nuova classifica Costruttori dopo il Gp di Germania : La Mercedes si prende la leadership anche della classifica Costruttori, sono otto i punti di vantaggio adesso del team campione del mondo sulla Ferrari Una doppietta splendida per la Mercedes, che vale anche il primo posto nella classifica Costruttori. La Ferrari deve inchinarsi, costretta a leccarsi le ferite dopo il ritiro di Vettel, che costa alla scuderia di Maranello anche il primato nel Mondiale piloti. Ecco la nuova classifica ...

F1 - ordine d’arrivo GP Germania 2018 : risultato e classifica. Lewis Hamilton vince dopo una grande rimonta. Vettel fuori - Bottas e Raikkonen sul podio : Emozioni a non finire nel GP di Germania di F1. Nella seconda parte di gara è arrivata la pioggia a scombinare i piani e a farne le spese è stato Sebastian Vettel, finito contro le barriere, lasciando strada a Lewis Hamilton, autore di una rimonta pazzesca dalla 14esima posizione e vincitore, anche con un pizzico di fortuna. Sul podio con lui Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen. ordine D’ARRIVO DEL GP DI Germania DI F1 1. Lewis Hamilton 2. ...

Nomine : dopo Cdp i nuovi fronti sono Rai e Ferrovie : Il Risiko delle Nomine. I nuovi fronti aperti sono i vertici della Tv di Stato E le Fs, cariche su cui punta la Lega. Sul caso Ilva, Di Maio intende chiedere un parere all'avvocatura di Stato -