Rai : Carfagna - Fi contro prepotenza e per soluzione condivisa : Roma, 28 lug. (AdnKronos) – ‘Ancora una volta, come accade ormai da mesi, il governo riduce il dibattito politico ad uno sterile confronto sulle poltrone, occupate seguendo criteri poco chiari decisi nei conciliaboli convocati a Palazzo Chigi ‘per le nomine’. Anche quando si discute di ruoli di garanzia come quello del presidente della tv di Stato il Movimento 5 Stelle e la Lega si muovono senza consultare nessuno, con ...

Giancarlo Magalli : 'Silvio Berlusconi non ha raccomandato Mara Carfagna - quelli di sinistra invece in Rai...' : ' quelli di sinistra hanno sempre avuto più persone da sistemare'. Giancarlo Magalli in una intervista a gay.it spiega come andavano davvero le cose in Rai e rivela che Mara Carfagna , sua ex valletta ...