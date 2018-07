Raggi cosmici e radiazioni' Occhio alla bufala su Whatsapp

Bufala radiazioni e Raggi cosmici di Singapore per la notte dell'eclissi lunare più lunga del secolo - : Analoga è la ratio che fa prevalere i diritti della personalità , onore, reputazione, identità personale, dignità, nel conflitto con il diritto di cronaca, qualora quanto narrato non corrisponda al ...

Bufala sui Raggi cosmici di Singapore per la notte dell'eclissi lunare più lunga del secolo - : Analoga è la ratio che fa prevalere i diritti della personalità , onore, reputazione, identità personale, dignità, nel conflitto con il diritto di cronaca, qualora quanto narrato non corrisponda al ...

Torna virale su whatsapp l’incredibile bufala sui Raggi cosmici di Singapore per la notte dell’eclissi lunare più lunga del secolo : E’ Tornata virale in queste ore su whatsapp l’incredibile bufala sui raggi cosmici di Singapore per la notte dell’eclissi lunare prevista proprio per stasera. Il testo, già virale a più riprese su whatsapp dal 2016, è delirante eppure in molti ci credono e si spaventano (!?!). Ecco il messaggio-bufala: “URGENTE. Stasera alle 00 : 30-03 : 30 assicurarsi di spegnere il telefono , cellulare , tablet , ecc … e mettere ...

Raggi cosmici e radiazioni per eclissi Luna - bufala su WhatsApp/ “Oggi spegnete i cellulari” - ma è fake news : Raggi cosmici e radiazioni per l'eclissi di Luna, ma è una bufala su WhatsApp. “Oggi spegnete i cellulari”, ma è una fake news del 2016. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 15:41:00 GMT)

Riecco la bufala radiazioni Singapore e dei Raggi cosmici : il 27 luglio su WhatsApp : La bufala radiazioni Singapore e dei raggi cosmici riprende la propria corsa su WhatsApp, invitando tutti a spegnere il telefono, il cellulare (come se non fossero la stessa cosa, ndr.), il tablet stasera, più precisamente dalle ore 00.30 alle 3.30. La notizia, come si legge nel messaggio, sarebbe stata lanciata da una TV dell'isola città-stato a sud della Malesia (ma quando mai). La comunicazione prosegue incitando i lettori alla divulgazione, ...

Tra Raggi cosmici e droni low cost - gli obiettivi della missione PolarQuest 2018 : Nanuq al porto di Isafjordur, in Islanda Ísafjörður, Islanda – A guardarlo mentre si allontana dal porto di Ísafjörður, nell’Islanda nord occidentale, il veliero Nanuq sembra il Nautilus del capitano Nemo. Sarà per lo scafo d’alluminio affusolato, o per i tanti oblò della sua tuga gialla che ricordano gli occhi del mostruoso sottomarino immaginato da Jules Verne, ma tant’è; quando alle 18:36 di domenica 22 luglio, 30 ore in ritardo sul programma ...

A caccia di Raggi cosmici : Calet migliora le prestazioni : Calet, il cacciatore di misteri nell’Universo si è superato. Il Calorimetric Electron Telescope, sul modulo giapponese Kibo della Stazione Spaziale Internazionale dal 2015, ha misurato direttamente lo spettro di raggi cosmici di elettroni e positroni, in un intervallo di energia da 11 GeV a 4,8 TeV, sorpassando le precedenti misurazioni. Lo studio, pubblicato su Physical Review da un team internazionale di ricercatori, si basa su un nuovo metodo ...

C’è una scoperta su neutrini e Raggi cosmici da far girare la testa : È stata trovata la fonte che li produce a 4 miliardi di anni luce da noi: la storia comincia a migliaia di metri nelle profondità dell'Antartide The post C’è una scoperta su neutrini e raggi cosmici da far girare la testa appeared first on Il Post.

Scienza - ecco dove nascono i Raggi cosmici : la risposta in un neutrino [GALLERY] : 1/6 ...

Ecco dove nascono i Raggi cosmici : ce lo indica un neutrino : È BASTATO un neutrino, uno solo, per far voltare astronomi e astrofisici di mezzo mondo verso un angolo remoto dell'Universo e vedere da dove, quattro miliardi e mezzo di anni fa, un gigantesco buco nero ha eruttato raggi cosmici e particelle subatomiche. Quel neutrino, un granello ...

Spazio : neutrino 'messaggero' dell'Universo rivela origine Raggi cosmici : Si apre una nuova era della ricerca spaziale. Per la prima volta in assoluto, infatti, è stata individuata l'origine di un neutrino cosmico proveniente al di fuori della Via Lattea. Più precisamente questo rarissimo neutrino proviene da un buco nero supermassiccio, blazar, situato nella costellazione di Orione. A riuscirci è stato un team internazionale di astrofisici che hanno combinato i dati del ...

Scoperta nello spazio una ‘pistola’ di Raggi cosmici capaci di raggiungere la Terra : Scoperta una maxi-fonte di raggi cosmici capaci di raggiungere la Terra: è generata da Eta Carinae, il più luminoso sistema stellare nel raggio di 10.000 anni luce dalla Terra. La descrivono sulla rivista Nature Astronomy i ricercatori del Goddard Space Flight Center della Nasa. Eta Carinae è un sistema binario a 7.500 anni luce dalla Terra, composto da due stelle massicce, una 90 volte più grande la massa del Sole e l’altra 30 volte di ...

Il liceo Gandino di Bra è sede della missione PolarQuest per la ricerca dei Raggi cosmici ai Poli : ... dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal CERN di Ginevra, denominato 'Extreme Energy Events: la scienza nelle scuole' , EEE, . Tale progetto, il cui responsabile piemontese è il dottor Ivan ...