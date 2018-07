Quattro anni dopo l' annuncio | Crackdown 3 è in difficoltà - articolo

Turisti italiani coinvolti in un incidente in Scozia : tra i 5 morti un bimbo di Quattro anni : Un bambino di quattro anni e una donna, sono tra i cinque morti del terribile incidente stradale avvenuto poco prima della mezzanotte su un'autostrada in Scozia. Lo riporta il sito internet della tv satellitare...

Nuoro - bimbo di Quattro anni rischia di annegare in piscina : Solo una decina di giorni fa c'è stato il tragico fatto di cronaca a Sperlonga, il Comune in provincia di Latina. Una bambina di 13 anni di Frosinone è stata risucchiata da un bocchettone di ...

Iuschra - nemmeno una traccia della bimba di 12 anni scomparsa da Quattro giorni nel Bresciano : Neppure la più piccola traccia in quei boschi, in quelle forre, in quelle scarpate: Iuschra sembra svanita nel nulla. 'Ed è l'aspetto che più ci preoccupa e inquieta', ammette il prefetto di Brescia ...

Atletica - Natalia Duco positiva all'ormone della crescita. Possibile squalifica di Quattro anni per la pesista cilena : Duco, campionessa del Mondo a livello junior nel 2008 e finalista a Londra 2012 , con record personale di 18.80m, e Rio 2016, potrebbe non solo vedersi privata della medaglia d'oro conquistata ai ...

Atletica - Natalia Duco positiva all’ormone della crescita. Possibile squalifica di Quattro anni per la pesista cilena : La pesista cilena Natalia Duco è stata provvisoriamente sospesa per la positività all’ormone della crescita GHRP-6. La positività, confermata dalla stessa federazione del Cile, risale ad aprile, ad un test prima dei Giochi Sudamericani tenutisi a Cochabamba, in Bolivia, dal 26 maggio all’8 giugno, in occasione dei quali la Duco ha difeso con successo il titolo stabilendo il primato della rassegna di 18.15 m. Hoy fui notificada por ...

Ferrero premia i suoi dipendenti : ?”Oltre 9mila euro in Quattro anni” : Aumento del 14% rispetto al contratto scaduto il 30 giugno, 4 mezze giornate di permesso per le visite pediatriche dei figli. Sono solo due due punti fondamentali dell’accordo, "frutto di un dialogo aperto e costruttivo" sottolinea Ferrero in una nota, che interesserà 6mila addetti in Italia.Continua a leggere

Ferrero - ai lavoratori premio di 9mila euro in Quattro anni : Che i lavoratori dell'azienda dolciaria Ferrero amassero i propri datori di lavoro lo si poteva già intuire ai funerali del 'padre della Nutella' Michele, quando tutta Alba si fermò e 5mila persone ...

L'on. Delrio - don Marcello Cozzi - Giandomenico Amendola e Roberto Sodero - ospiti di Gianni Liviano alla prima della "Quattro giorni d'estate"... : E si parlerà anche di politica generativa, un progetto e un processo tanto cari a Guglielmo Minervini. A chiudere la prima serata, intorno alle ore 21.30, la rappresentazione teatrale "Nel mare ci ...

Inchiesta Parma - le richieste della Procura Figc : due punti di penalizzazione al club. Quattro anni a Calaiò : La Procura federale della Figc ha chiesto una penalizzazione di 2 punti per il Parma, da applicare all'ultimo campionato di serie B , nell'ambito del procedimento davanti al Tribunale federale ...

Calcio : Serie A a rischio per il Parma. Chiesti Quattro anni di squalifica per Calaiò e penalizzazione per il club : Ha avuto inizio a Roma il processo davanti al Tribunale nazionale della Figc nei confronti dell’attaccante Emanuele Calaiò e del Parma. Il calciatore dei ducali è accusato di illecito sportivo per alcuni messaggi spediti via Whatsapp con l’ex compagno di squadra Filippo De Col, prima del match tra Spezia e Parma decisivo per la promozione degli emiliani nella massima Serie. Il club risponde per responsabilità oggettiva. Ebbene, la ...

A Quattro anni dal lancio - Subnautica ha una finestra di lancio per PS4 : Unknown Worlds Entertainment, lo studio diventato celebre per aver sviluppato l'apprezzato open world survival Subnautica, ha annunciato di aver stretto un accordo con Panic Button (già responsabile di porting del calibro di Doom, Rocket League e molti altri) per portare finalmente il gioco su PS4, entro la fine del 2018.Subnautica uscì originariamente nel 2014 su PC prima di arrivare su Mac nel giugno del 2015 e su Xbox One nel maggio del 2016. ...

Ragazza di 22 anni partorisce Quattro gemelli in ospedale : I bambini e la mamma stanno bene. Il parto, giudicato dai medici "eccezionale", in un ospedale sudafricano.Continua a leggere

Reggio Emilia - "da anni rubavano i pasti dei bimbi" : denunciati Quattro addetti alla cucina di un asilo : BOLOGNA - quattro addetti alla gestione della cucina di un asilo di Albinea, nel reggiano, sono stati denunciati per peculato e truffa. Le indagini dei carabinieri sono state avviate a maggio, a ...