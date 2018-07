Quando decrescere è un dogma : Soprattutto fa impressione vedere la nuova filosofia di governo applicata da Roma, e per Roma. Cioè la città che fondò la sua grandezza e salì alla gloria del mondo per le grandi opere, prima ancora che per l’arte della guerra. I romani realizzarono centomila chilometri di strade lastricate e centocinquantamila chilometri di strade in terra battuta...