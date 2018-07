“Purtroppo è lei” Scompare a 13 anni | poi il terribile ritrovamento nei boschi

caffeinamagazine

(Di sabato 28 luglio 2018) L’ultima volta che l’avevano vista si trovava a casa, da sola, e non aveva detto a nessuno che sarebbe uscita. Al ritorno, però, i genitori non l’avevano più trovata all’interno dell’abitazione e così, preoccupati, avevano provato inutilmente a contattarla. Un giro di telefonate agli amici, le ricerche nei dintorni. Poi l’allarme lanciato alle forze dell’ordine, che avevano subito dato il via a una caccia serrata per cercare di capire che fine avesse fatto Lucy McHugh, una ragazzina di soli 13. La svolta è arrivata due giorni dopo, quando purtroppo un passante ha fatto per caso unnel bosco: il corpo della ragazzina, senza vita, identificato subito. Un casoche però potrebbe essere arrivato alla sua conclusione. Le forze dell’ordine hanno infatti fatto sapere di aver arrestato un giovane di 24 ...