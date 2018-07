Pronostico Trelleborgs vs Hammarby | Sweden Allsvenskan 30-7-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di sabato 28 luglio 2018), 15^ giornata,di, lunedì 30 luglio. Match che promette spettacolo., lunedì 30 luglio. La quindicesima giornata disi conclude al Vangavallen di Trelleborg. Un match che prevede spettacolo e sopratutto molti gol. Come arrivano? Ilè ad un passo dalla zona play-out dopo la pesante sconfitta subita sul campo dell’Ostersunds FK per 4-1. Si è trattato della terza sconfitta nelle ultime quattro giornate che li ha bloccati in tredicesima posizione a quota 12 punti. L’è tornato alla vittoria: travolgendo il Dalkurd per 4-1 hanno conquistato i 3 punti che non riuscivano ad ottenere da quattro giornate. Grazie a questo successo l’si è riaperta: ora i biancoverdi sono a -3 dalla capolista AIK Stockholm a quota 33, ma con ...