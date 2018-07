Progetto Salvini per spiagge sicure | ammesse 5 località in Campania

Matteo Salvini - il Progetto segreto della 'federazione sovranista' : chi farà crollare l'Europa : Se le elezioni dello scorso 4 marzo in Italia hanno avuto l'effetto di uno tsunami sovranista su tutte le forze dichiaratamente europeiste, il prossimo voto per il rinnovo del Parlamento europeo ...

Stoppare la maggioranza Ppe-Pse Ecco il Progetto europeo di Salvini : Europa dei Popoli - Lega dei Popoli. Sono le parole chiave del progetto di Matteo Salvini in vista delle elezioni europee del 2019. L'obiettivo del leader del Carroccio, annunciato dal palco di Pontida, è quello di far nascere un rassemblement sovranista che punti a cambiare... Segui su affaritaliani.it

Migranti : Salvini - "C'è un Progetto per non far fare figli agli italiani" : "C'è un progetto per togliere la voglia di fare figli ai ragazzi italiani. Nessuno me lo toglie dalla testa, qualcuno che dice 've li mandiamo già di venti anni' sui barconi, così non dovete neanche cambiare i pannolini". A dirlo è il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un comizio a Orbassano.