Problemi Ryanair | ritorno in pullmino

“Oltre 600 voli cancellati”. Caos Ryanair. E Problemi alle vacanze degli italiani : L’estate è ormai arrivata a pieno titolo, accompagnata dal solito, terribile carico di afa e caldo insostenibile, con le temperature che dopo aver conosciuto un momentaneo rallentamento a causa del maltempo sono subito schizzate di nuovo verso l’alto. Il periodo ideale, insomma, per mettere mano ai risparmi e lanciarsi in un bel viaggio verso mete esotiche, in riva a spiagge che sembrano uscite da una cartolina o verso vette ...