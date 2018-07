Primo trionfo per Schumi jr : Spa, 28 lug. – (AdnKronos) – Mick Schumacher ha conquistato la sua prima vittoria nell’Europeo di F3, trionfando in gara 3 sul circuito di Spa in Belgio, circuito dove è iniziato il mito del papà Michael. Il tedesco del team Prema ha riscattato la delusione di gara 2 dove, partito dalla pole position, si è ritirato per un incidente con il cinese Guanyu Zhou. L'articolo Primo trionfo per Schumi jr sembra essere il Primo su Meteo ...

Europeo di F3 - Primo trionfo per Mick Schumacher : il tedesco vince Gara-3 a Spa-Francorchamps : Il pilota tedesco del team Prema vince la sua prima corsa nell’Europeo di F3, il figlio del Kaiser trionfa in Gara-3 a Spa Mick Schumacher ha conquistato la sua prima vittoria nell’Europeo di F3, trionfando in gara 3 sul circuito di Spa in Belgio, pista dove è iniziato il mito del papà Michael. Il tedesco del team Prema ha riscattato la delusione di gara 2 dove, partito dalla pole position, si è ritirato per un incidente con il ...

Nibali ha vinto! Strepitoso Antonio al Giro d’Austria - Primo trionfo da pro per il fratello di Vincenzo : Nibali ha vinto! Non Vincenzo, impegnato al Tour de France dove sta lottando per la maglia gialla (il siciliano sta dimostrando una buona condizione di forma ed è attesissimo per la tappa sul pavé prevista domenica), ma suo fratello Antonio che oggi ha conquistato il primo successo da professionista. Il 25enne, tra i pro dal 2015, in queste stagioni si è sempre distinto per la caparbietà e per il cuore che è solito mettere in ogni gara, ha ...

Golf – Francesco Molinari da favola! Primo trionfo sul PGA Tour : Un fenomenale Francesco Molinari vince per la prima volta sul PGA Tour. Con una grandissima prestazione ha distaccato di ben otto colpi Ryan Armour e di nove Sung Kang Un fenomenale Francesco Molinari ha vinto con 259 (67 65 65 62, -21) colpi il Quicken Loans National ottenendo la sua prima vittoria nel PGA Tour statunitense sul tracciato del TPC Potomac at Avenel Farm (par 70), a Potomac nel Maryland. Con una prestazione straordinaria ...

Messico - trionfo di Lòpez Obrador : Primo presidente di sinistra per il grande vicino degli Usa. Trump : “C’è molto da fare” : E’ una giornata storica per il Messico. Arriva all’indomani del trionfo alle elezioni presidenziali del leader di centro-sinistra del movimento Morena, Andrés Manuel López Obrador, già riconosciuta da tutti gli altri candidati. Per la prima volta un leader di sinistra governerà il Paese di lingua spagnola più grande al mondo, la seconda economia dell’America Latina, “grande vicino” degli Stati Uniti ...