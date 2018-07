Primo allenamento Cristiano Ronaldo alla Juventus | quando e dove? Come vedere CR7 in

Juventus - Primo allenamento negli Stati Uniti : debutto con il Bayern Monaco : TORINO - primo allenamento negli Stati Uniti per la Juventus , che oggi ha cominciato a lavorare alla Pingry School, nel New Jersey. Dopo una parte iniziale della seduta dedicata alla palestra, i ...

Tournée Roma - Primo allenamento a San Diego : corsa e teoria tattica FOTO GALLERY VIDEO : LA CRONACA DELL'allenamento MATTUTINO Ore 11.10 , 20.10, - Piccola appendice per Justin Kluivert, che con l'ausilio del traduttore è rimasto ad ascoltare alcuni consigli di Di Francesco. L'...

Romulo : 'Convinto dal progetto di Preziosi'. Primo allenamento per Spinelli : Neustift - 'Mi volevano molte squadre, ma ho scelto il Genoa perché sono stato convinto dal progetto del presidente Preziosi': Romulo spiega così, dal ritiro di Neustift, la sua scelta di arrivare in ...

Lazio - Primo allenamento per Durmisi. Parolo : 'Manteniamo mentalità vincente' : Meno uno al ritiro di Auronzo Cadore. La Lazio svolge il penultimo allenamento della settimana a Formello alla viglia della partenza per il Veneto. Ancora assenti Caceres e Milinkovic, in vacanza dopo ...

Lazio : oggi Primo allenamento stagionale : E’ in programma per oggi pomeriggio alle ore 18:00 presso il Centro Sportivo di Formello il primo allenamento stagionale della Lazio. Il gruppo, con mister Inzaghi al timone, sosterra’ alcune sedute di allenamento tra le mura dell’impianto di casa prima di trasferirsi in quel di Auronzo di Cadore per le due settimane di ritiro estivo (14-28 luglio).L'articolo Lazio: oggi primo allenamento stagionale sembra essere il primo ...

Buffon - Primo allenamento con il Psg : 'La Champions non è un'ossessione' : Gianluigi Buffon è da pochissimi giorni un nuovo giocatore del Paris Saint Germain [VIDEO]. Il portiere classe 1978 ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo per il club parigino campione di Ligue 1 in carica. L'ex capitano della Nazionale, che lasciato la Juventus dopo 17 anni di militanza nei quali ha vinto tantissimi trofei, ha deciso di continuare a giocare e, nella prossima stagione, tentera' di portare nella sua ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - le ultime : Primo allenamento al JTC - la FOTO che ha fatto sognare i tifosi! [GALLERY] : 1/16 FOTO Sito ufficiale Juventus ...

Serie A - le immagini del Primo allenamento della Juventus alla Continassa : La Juventus si è radunata nel nuovo centro sportivo e ha effettuato il primo allenamento della stagione: in attesa di Cristiano Ronaldo, presente il connazionale Cancelo FONTI SKY: RONALDO E LA JUVE ...

Paris Saint-Germain - Primo allenamento di Buffon con il club parigino [VIDEO] : Il portiere italiano ha postato sui social alcune immagini del suo primo allenamento con la maglia del Paris Saint-Germain Buffon Day a Parigi, in mattinata il primo allenamento con il Paris Saint-Germain e nel pomeriggio la presentazione alla stampa. Comincia una nuova avventura per l’ex Juventus, che ha firmato un contratto annuale con opzione per un’altra stagione. Fatica e sudore insieme ai colleghi nel centro sportivo ...