Prima finale Wta per Danilovic

Beach volley - World Tour 2018 Samsun. Ferraris/Michieletto che impresa!!! Prima semifinale in carriera! : E’ semifinale per Carolina Ferraris e Francesca Michieletto nel torneo 1 Stella di Samsun: la giovane coppia azzurra può diventare il terzo binomio italiano femminile a salire sul podio di un World Tour in stagione dopo il terzo posto di Menegatti/Giombini a Shepparton e il secondo posto di Traballi/Zuccarelli a Nantong. Non era iniziata bene la giornata delle azzurre, che coincide anche con uno splendido diciannovesimo compleanno di ...

Tennis - ATP Gstaad 2018 : Matteo Berrettini non si ferma più! Prima finale della carriera : Continua il momento magico del Tennis italiano maschile. Dopo le vittorie nella scorsa settimana di Fabio Fognini e Marco Cecchinato, domani ci proverà Matteo Berrettini nel torneo ATP di Gstaad. Si tratta della Prima finale della carriera per il Tennista romano, che ha sconfitto in semifinale l’estone Jurgen Zopp, numero 107 del mondo, in due set co il punteggio di 6-4 7-6 dopo un’ora e venti minuti di gioco. Un’altra ...

Tennis - ATP Gstaad 2018 : Matteo Berrettini vola! Dominato Feliciano Lopez : Prima semifinale in carriera : Prosegue il periodo d’oro del Tennis italiano. Dopo le vittorie di Fabio Fognini e Marco Cecchinato la scorsa settimana, stavolta è il turno di Matteo Berrettini, che a Gstaad ha centrato la prima semifinale della carriera in un torneo ATP. Il Tennista romano si è sbarazzato dello spagnolo Feliciano Lopez, battuto con un netto 6-4 6-3 in appena un’ora di gioco. Sessantaquattro minuti di grande Tennis per Berrettini, che a dispetto ...

Ciclismo - Tour : una tappa di quiete - Prima della battaglia finale : Una giornata di tregua relativa prima del gran finale. La diciottesima tappa del Tour de France numero 105 misura 171 km e porta il gruppo da Trie Sur Baise, la Boucle ci arriva per la prima volta, a ...

Dl Dignità alla Camera - stallo sulla Rai. Rush finale Prima della pausa estiva - : Nel corso della settimana politica parlamentare continuera' poi l'esame della legittima difesa: in realta' il provvedimento e' presente sia in commissione Giustizia alla Camera sia al Senato dove e' ...

Italia U19 - 1-1 con la Norvegia : Primato nel girone e semifinale conquistata : Missione compiuta, per l'Italia U19 di Paolo Nicolato. Gli Azzurrini, grazie al pareggio con la Norvegia, chiudono in testa il proprio girone e accedono alle semifinali dell'Europeo di categoria. Un ...

Scherma – Mondiali 2018 : l’Italia prenota la Prima medaglia nella spada femminile - Navarria in semifinale : La spadista azzurra affronterà in semifinale la sorprendente svizzera Luara Staehli, sicura comunque la prima medaglia per la Nazionale italiana L’Italia prenota la prima medaglia ai Mondiali di Scherma in corso a Wuxi, in Cina. L’ipoteca sul podio l’ha messa Mara Navarria nella spada femminile. La friulana dell’Esercito, salirà in pedana alle 19.50 (le 13.50 in Italia) per sfidare in semifinale la sorprendente ...

Scherma - Mondiali 2018 : Prima MEDAGLIA AZZURRA! Mara Navarria in semifinale nella spada : Arriva la PRIMA MEDAGLIA azzurra ai Mondiali di Scherma di Wuxi (Cina). Mara Navarria vola in semifinale nella spada e avrà quindi la certezza di salire sul podio iridato. La 33enne di Udine è riuscita finalmente a mettere in pedana tutta la sua classe e conquista così la PRIMA MEDAGLIA individuale in carriera. Un grande risultato per lei, che si è presentata a questo torneo come numero uno del ranking mondiale e non ha deluso le aspettative. Il ...