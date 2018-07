Preti pedofili | Papa Francesco toglie la porpora al cardinal Theodore McCarrick

Arcivescovo di Santiago nella bufera : "Non denunciò Preti pedofili" : L' Arcivescovo di Santiago è stato incriminato dalla Procura della capitale cilena per ' occultamento di prove '. Il Cardinale Ricardo Ezzati Andrello, infatti, non avrebbe segnalato alle autorità ...

Pedofilia - trema la Chiesa in Cile : indagati 158 Preti - vescovi e laici : Un vero e proprio terremoto rischia di oscurare ancora una volta il volto della Chiesa nel mondo. Tra gli indagati per abusi su minori, sia come autori o come complici, ci sono vescovi, sacerdoti e ...

Pedofilia : in Australia 600 Preti contro denunce fatte in confessione : In Australia un folto gruppo di 600 sacerdoti cattolici si è schierato apertamente contro l'attuazione delle nuovi leggi che prevedono l'obbligo per tutti i sacerdoti di denunciare alle autorità i ...

Australia - 600 Preti contro denuncia casi pedofilia in confessione - : Un gruppo di sacerdoti si dice contrario all'attuazione delle nuove leggi ispirate dalla Commissione nazionale d'inchiesta che da oltre due anni indaga sugli abusi nel Paese. Previste multe fino a ...

Australia - da ottobre i Preti devono denunciare i casi di pedofilia appresi in confessionale. 600 sacerdoti contrari : In Australia 600 preti sono contrari all’ipotesi di legge che chiede ai sacerdoti di denunciare casi di pedofilia appresi in confessione. La norma viene vista come “un’intrusione dello stato nel dominio del sacro”, delle leggi che minano la libertà di religione. “Ogni sacerdote degno del suo nome farebbe tutto il necessario per proteggere i bambini, un simile obbligo non sarebbe comunque di alcun aiuto per ...

Cile - raid polizia contro i Preti pedofili/ Controlli negli uffici ecclesiastici : la Chiesa collabora : La Chiesa cattolica Cilena si è detta disposta a fornire ogni tipo di collaborazione alle autorità giudiziarie nello scandalo pedofilia che ha coinvolto i vertici religiosi(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 18:07:00 GMT)

Chiesa : i Preti pedofili e la pericolosa generalizzazione indiscriminata : "I giudici servono per il reati, non per governare il clero". Il commento di Giuliano Ferrara dopo le dimissioni collettive dell'episcopato del Cile