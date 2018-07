Prete pedofilo | “Il demonio mi ha fatto uno sgambetto | i giornali esagerano”

Il racconto del Prete pedofilo : "Saliva sulle mie ginocchia e giocava con me" : "Saliva sulle mie ginocchia e giocava con me". C'erano stati altri contatti con la bambina in passato: don Paolo Glaentzer, 70 anni, accusato di violenza sessuale aggravata su una bambina, ha confermato davanti al gip che non si trattava della prima volta.Il sacerdote, secondo quanto appreso, avrebbe risposto a tutte le domande durante l'udienza durata circa un'ora. La Nazione ha riportato stralci della conversazione."Saliva sulle mie ginocchia ...

Bambina abusata da Prete - parla la Sessuologa Spina : “Ci sono persone che scelgono i voti per allontanarsi dal pensiero pedofilo” : La Sessuologa Rosamaria Spina è intervenuta questa mattina nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “Il sacerdote nel difendersi dicendo che la Bambina ha preso l’iniziativa applica una classica scusa di deresponsabilizzazione. Ha cercato di snaturare il suo intento da abusatore, da pedofilo. E’ un atteggiamento deviato e malato di sperimentare quello che gli abusatori definiscono ...

L’uomo che ha sorpreso il presunto Prete pedofilo : “La bimba aveva i pantaloni abbassati” : L'uomo che ha bloccato il presunto sacerdote pedofilo: "La piccola aveva i pantaloni e la maglietta tirati giù e noi abbiamo bloccato il prete". Il religioso ha poi rischiato il linciaggio dalla folla.Continua a leggere

Australia - premier al Papa : 'Via arcivescovo che coprì Prete pedofilo' - : Malcolm Turnbull in un appello al pontefice ha chiesto la rimozione del 67enne Philip Wilson. Lo scorso luglio, il religioso era stato condannato a 12 mesi di arresti domiciliari per aver coperto ...

Cile - arrestato un Prete pedofilo : 6.19 Un sacerdote Cileno è stato arrestato con l'accusa di aver abusato di alcuni minori, al termine di una indagine che ha coinvolto alti prelati cattolici Cileni che si sospetta abbiamo coperto i fatti per decenni. Il procuratore che ne ha ordinato l'arresto indaga anche su altri 14 preti già sospesi dal servizio nella diocesi di Rancagua,nel sud del Cile,tutti accusati di far parte di una rete di pedofili. Il sacerdote è accusato di ...

Australia : coprì un Prete pedofilo - un anno di carcere per l'arcivescovo di Adelaide : È il più alto prelato cattolico al mondo ad aver ricevuto ad una simile condanna. I crimini di cui Monsignor Wilson era a conoscenza e che non avrebbe riportato alla polizia sarebbero avvenuti negli ...

No - Papa Francesco non ha dato l’immunità diplomatica a un Prete pedofilo per evitargli la prigione : (Foto: Franco Origlia/Getty Images) A volte il racconto delle notizie lascia un certo margine di discrezionalità alla narrazione. In altre occasioni, invece, le vicende vengono storpiate al punto da diventare a tutti gli effetti delle bufale. L’ultimo esempio, almeno in ordine cronologico, è la vicenda di Monsignor Carlo Alberto Capella, il diplomatico della Città del Vaticano appena condannato a 5 anni di reclusione e 5mila euro di multa ...

Omicidio Ruggiero - Ciro Guarente reo confesso - ma anche presunta vittima di un Prete pedofilo : Assassino reo confesso, ma anche presunta vittima di un prete pedofilo. È così che la difesa del 36enne Ciro Guarente, in carcere da quasi 11 mesi per l'Omicidio avvenuto ad Aversa (Caserta) dell'attivista gay Vincenzo Ruggiero, si prepara ad "umanizzare" la figura dell'ex marinaio accusato di aver ammazzato Ruggiero a colpi di pistola e di aver fatto a pezzi il corpo, nascondendone poi le parti in un autolavaggio del quartiere ...

«Mio figlio è morto a 18 anni - non ho più la forza di nascondermi : sono io la vittima del Prete pedofilo» : A dolore si aggiunge altro dolore. Diego Esposito, vittima di abusi sessuali da parte del sacerdote napoletano don Silverio Mura, sta vivendo una tragedia familiare: il figlio Luigi di appena 18...

Il Papa riceve la vittima del Prete pedofilo : "Perdonaci". Ma il Vaticano nasconde il colpevole : Settimane di sciopero della fame. Con una sola richiesta per interromperlo: essere ricevuto dal Papa. Diego Esposito , nome di fantasia, è stato accontentato. Diego aveva denunciato di essere stato ...

Tragedia per Diego - vittima di un Prete pedofilo a Napoli : muore in un incidente il figlio diciottenne : A dolore si aggiunge altro dolore. Diego Esposito, vittima di abusi sessuali da parte del sacerdote napoletano don Silverio Mura, sta vivendo una Tragedia familiare: il figlio Luigi di appena 18 anni ...