Presentatrice tv malata di cancro scrive un libro per il figlio di 2 anni | “Così si

(Di sabato 28 luglio 2018) Rachael Blend,di 40della BBC edi tumore allo stadio terminale, ha scritto unper ildi dueper "raccontargli qualcosa, in modo che lui abbia una qualche idea di me in futuro". La sua storia ha commosso tutto il mondo e ora cerca un editore che faccia diventare realtà il suo sogno.