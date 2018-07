VS : Precipita piccolo aereo - quattro mo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

VS : Precipita piccolo aereo - quattro morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Aereo Precipitato - recuperati 4 corpi : 0.56 Sono stati recuperati i corpi del ministro dell'Agricoltura del Paraguay, Luis Gneiting, e di altre tre persone morte nell'Aereo precipitato mercoledì in una zona paludosa vicino l'aeroporto di Ayolas (dipartimento di Misiones), da dove il velivolo era decollato e i cui rottami sono stati individuati ieri I corpi sono stati trasferiti in elicottero dal luogo dell'incidente allo stesso aeroporto di Ayolas e da lì trasferiti all'obitorio ...

Aereo Precipita su un edificio : passeggero riprende gli ultimi momenti prima del terribile schianto : Un vecchio Convair CV-340 con a bordo 19 persone, perlopiù piloti e ingegneri, sta effettuando un volo di prova da Wonderboom a Pilanesberg in Suafrica, quando il motore va in avaria. Il velivolo con il motore in fiamme perde quota e si schianta su un edificio nelle zone di campagna della vicina capitale Pretoria. A seguito dell’impatto perdono la vita un ingegnere a bordo del velivolo ed un agricoltore, mentre i due piloti alla guida, ...

Piloti fumano in cabina - sull’aereo scatta allarme : il velivolo Precipita per 6mila metri : L'aereo avrebbe perso improvvisamente quota dopo una serie di errori e mancanze dei Piloti che ora risultano indagati dall'agenzia dell'aviazione civile cinese. I passeggeri sono stati costretti a indossare le maschere di ossigeno ma alla fine il velivolo è atterrato senza conseguenze.Continua a leggere

India - piccolo aereo Precipita a Mumbai : 5 morti - anche un passante tra le vittime (VIDEO) : Un aereo dalle piccole dimensioni è precipitato a Mumbai nella mattinata di oggi 28 giugno mentre si trovava in fase di atterraggio. Il fatto è avvenuto appena sopra il centro abitato di Mumbai, causando diversi morti. Attualmente si parla di 5 decessi, che comprenderebbero due piloti e i due passeggeri che si trovavano sopra il mezzo. Il quinto malcapitato pare sia un passante che stava camminando a terra quando l'aereo è precipitato, ...

Un piccolo aereo è Precipitato a Mumbai in India : ci sono almeno 5 morti : Un piccolo aereo è precipitato a Mumbai, in India, causando la morte di almeno cinque persone. L’aeroplano è andato a sbattere contro alcuni condomini, tra i morti ci sono tre passeggeri. Dopo l’incidente si è sviluppato un incendio che ha The post Un piccolo aereo è precipitato a Mumbai in India: ci sono almeno 5 morti appeared first on Il Post.

L’aereo Precipita in mezzo alle case - ma un passeggero si salva ed esce incolume dalle fiamme : Un piccolo velivolo, partito dall’Arkansas e diretto al Coleman A. Young International Airport di Detroit, nel Michigan, è precipitato nella fase di atterraggio dopo aver colpito, molto probabilmente, un palo della luce e un albero. A bordo c’era una famiglia: i genitori (il padre di 54 anni e la madre di 48) sono morti, mentre il figlio diciassettenne, che secondo WXYZ stava pilotando l’aereo, è uscito tra le fiamme e le ...

Messina - aereo monoposto Precipita e tenta ammaraggio : pilota salvo Messina, aereo monoposto precipita e tenta ammaraggio: pilota salvo Continua a leggere