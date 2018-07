Popolari per Arezzo | ' Autobus gratuiti per studenti e pensionati per rilanciare il

Banche - entro 31 ottobre trasformazione in SpA per Popolari : ... rafforzando e correggendo la parte critica della riforma " - ha spiegato il Ministro dell'Economia Giovanni Tria nella conferenza stampa sul decreto milleproroghe. "Il primo intervento - ha detto il ...

Spagna - i Popolari scelgono Pablo Casado per sostituire Mariano Rajoy : Il Partito popolare spagnolo ha scelto Pablo Casado per sostituire Mariano Rajoy , dopo che l'ex primo ministro è stato estromesso dal governo a causa di un voto di sfiducia lo scorso giugno. Casado, ...

Case Popolari - via libera a ristrutturazioni per due milioni di euro : Gli interventi di manutenzione straordinaria più significativi saranno effettuati a Pisa, Volterra, Palaia, San Miniato Basso, Capannoli e San Giuliano Terme

Un nuovo Popolarismo : per costruire il popolo : E a curare questa casa comune sono chiamate l'ecologia, che è "la scienza e la pratica delle buone regole della casa", e l'economia: i due "grandi poli di elaborazione di una nuova politica". Ed al ...

Crolla la Popolarità di Macron Solo tre punti sopra Hollande Perde sia a destra sia a sinistra : Forse da oggi Emmanuel Macron dovrebbe pensare un po' meno ad attaccare sempre e comunque il governo italiano e pensare un po' di più ai suoi problemi interni. Il livello di fiducia del capo dello stato francese ha infatti raggiunt... Segui su affaritaliani.it

La mossa disperata di Berlusconi Archivia FI per Popolari Italiani? Flirt con Renzi e rischio scissione : Il raduno di Pontida di domenica scorsa e gli ultimi sondaggi che danno la Lega addirittura primo partito oltre il 30% hanno impresso un'accelerazione ad un progetto che Silvio Berlusconi aveva in mente da tempo. Ovvero trasformare, in tempo per le elezioni europee... Segui su affaritaliani.it

Regione Abruzzo - Pettinari : vergognosa sanatoria per case Popolari occupate - : L'Aquila - Sono circa 2mila i cittadini in attesa di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Famiglie che nel pieno della legalità attendono ciò che lo Stato assegna loro di diritto. Ma oggi il Consiglio regionale ha deciso di tutelare “gli altri”: persone che sono entrate negli alloggi senza averne diritto. Si chiamano occupanti senza titolo e oggi la giunta D’Alfonso, attraverso un emendamento legato ad una legge intrusa, ...

Percorsi Popolari Tra Sacro e Profano : 3 appuntamenti in pochi giorni : Singtonia propone da sempre concerti gioiosi e coinvolgenti, veri e propri "spettacoli sonori" fatti di voci, percussioni, gesti-suono, coreografie e un tocco di ironia e teatralità. L'ingresso all'...

False certificazioni per ottenere gli alloggi Popolari : la Finanza denuncia 67 persone - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : I finanzieri della Compagnia di Ostuni hanno eseguito una complessa attività investigativa nei confronti di numerosi soggetti che, al fine di beneficiare delle agevolazioni previste per la ...

Matteo Salvini umilia ancora Emmanuel Macron : 'Fa il matto perché in Francia è al minimo della Popolarità' : Proprio mentre stava per iniziare il decisivo vertice europeo sull'immigrazione, Matteo Salvini non ha perso l'occasione per attaccare Emmanuel Macron . Lo ha fatto lasciando l'aula della Camera dopo ...

Matteo Salvini : “Macron sui migranti fa il matto perché è scesa sua Popolarità in Francia” : Matteo Salvini attacca il presidente Macron: "Parla di valori, ma è lui stesso il primo a non riconoscerli e perciò non hanno lezioni da dare all'Italia. Con le belle parole non abbiamo mai ottenuto nulla. In questo mese di governo con le nostre azioni siamo riusciti ad essere ascoltati". Stasera il Cdm dovrà autorizzare la donazione di 12 motovedette come supporto alla Guardia costiera libica.Continua a leggere

Amatrice : 5 a processo per i crolli delle due palazzine Popolari : Sotto le macerie morirono 18 persone, tre i superstiti. Il processo partità il 19 settembre - Il processo si aprirà il prossimo 19 settembre. Sul banco degli imputati saliranno cinque persone. Luigi ...

Terremoto - 5 rinvii a giudizio per crolli case Popolari Amatrice : Terremoto, 5 rinvii a giudizio per crolli case popolari Amatrice Terremoto, 5 rinvii a giudizio per crolli case popolari Amatrice Continua a leggere L'articolo Terremoto, 5 rinvii a giudizio per crolli case popolari Amatrice proviene da NewsGo.

Terremoto - 5 a processo per crollo case Popolari di Amatrice. “Costruite con materiali inadeguati e pilastri sottili” : C’è anche un ex assessore del Comune di Amatrice tra i 5 imputati che saranno processati per il crollo di due palazzine di case popolari avvenuti dopo il Terremoto del 24 agosto 2016 in Centro Italia. Nei crolli degli stabili, che si trovavano in piazza Sagnotti nella cittadina-simbolo del sisma di due anni fa, morirono 18 persone, mentre 3 rimasero ferite. Secondo le conclusioni delle indagini tecniche e degli accertamenti condotti dai pm ...