Più di 30 app e giochi Android in offerta sul Play Store per concludere la settimana in

DIRETTA/ Tour de France 2018 streaming video e tv : Hepburn il Più veloce - c'è Sagan! (20^ tappa - cronometro) : DIRETTA Tour de France 2018: info streaming video e tv della 20^ tappa, prevista oggi 28 luglio da Saint Pée sur Nivellea Espelette. Oggi prova cronomero individuale.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 14:04:00 GMT)

iPhone X - lo smartphone Apple vince anche sul mercato dell'usato/ E’ quello che vale di Più : ecco quanto : iPhone X, lo smartphone Apple vince anche sul mercato dell'usato. E’ quello che vale di più anche di seconda mano: lo si può acquistare a non meno dell'85% del prezzo di listino(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 13:35:00 GMT)

Zanzara tigre - la mappa delle province Più infestate : Dopo un periodo di clima altalenante, l'ondata di caldo record sta facendo proliferare il fenomeno zanzare. Timori di diffusione di affezioni virali, ma i repellenti non mancano. Enea studia modello ...

Classifica Tour de France 2018/ Thomas sempre Più in giallo : maglia pois - Alaphilippe fa il vuoto (19^ tappa) : Classifica Tour de France 2018: alla via della 19^ tappa Lourdes-Laruns la maglia gialla da leader è sempre sulle spalle di Geraint Thomas. Oggi frazione decisiva per quella a pois!.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 18:33:00 GMT)

Torna virale su whatsapp l’incredibile bufala sui raggi cosmici di Singapore per la notte dell’eclissi lunare Più lunga del secolo : E’ Tornata virale in queste ore su whatsapp l’incredibile bufala sui raggi cosmici di Singapore per la notte dell’eclissi lunare prevista proprio per stasera. Il testo, già virale a più riprese su whatsapp dal 2016, è delirante eppure in molti ci credono e si spaventano (!?!). Ecco il messaggio-bufala: “URGENTE. Stasera alle 00 : 30-03 : 30 assicurarsi di spegnere il telefono , cellulare , tablet , ecc … e mettere ...

Luna - occhi all’insù per la Più lunga eclissi del secolo : appuntamento a partire dalle 21.30 : Annunciato da mesi, è arrivato finalmente l’appuntamento con l’eclissi totale di Luna più lunga del secolo. Ma non solo. Il nostro satellite si tingerà di ross, mentre Marte sarà all’opposizione e in congiunzione con la Luna eclissata. È un “appuntamento imperdibile con una eclissi totale di Luna davvero super” commenta Marco Galliani dell’Inaf. “La sua fase di totalità – spiega – sarà infatti la più lunga tra ...

Perché sentiamo il bisogno di apparire - Più di ogni altra cosa : Spesso l’apparenza conta più di ogni altra cosa. Ostentare la vita che vorremmo, enfatizzare all’estremo livello il poco che possediamo. E magari pensiamo che è questa la strada da percorrere per sentirci davvero felici: dimostrare al mondo intero che la nostra vita è perfetta. I social network hanno amplificato all’ennesima potenza questo aspetto. Tra selfie, foto che ci ritraggono felici e sorridenti mentre passiamo giornate ...

Sono giapponesi la donna e l’uomo Più anziani del mondo : 115 e 113 anni : Il Giappone continua ad essere il paese con il più alto numero di longevi al mondo.Continua a leggere

Giappone - è morta a 117 anni la persona Più anziana del mondo - : Chiyo Miyako, entrata nel Guinness World Records, era nata il 2 maggio del 1901. Ora il primato passa a una connazionale residente sull'isola di Kyushu che lo scorso gennaio ha compiuto 115 anni

Muore a 117 anni la persona Più anziana al mondo - la giapponese Chiyo Miyako : Guiness World Records non ha ancora confermato chi è la nuova donna più anziana al mondo. L'uomo più anziano al mondo per ora è Masazo Nonaka, che ha compiuto 113 anni il 25 luglio.

Eclissi totale : dove vedere la Luna rossa Più lunga del secolo/ Diretta streaming video : le app per osservarla : Eclissi Lunare del 27 luglio: lo spettacolo della Luna rossa visibile ovunque in Italia. Gli orari e i luoghi prescelti per godere della migliore visione possibile.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 13:12:00 GMT)

Zanzara tigre : ecco la mappa delle province Più infestate d’Italia : Dopo un clima altalenante, l’estate sembra essere finalmente arrivata, e insieme all’aumento delle temperature, anche il fenomeno Zanzara tigre comincia davvero a farsi sentire nelle città italiane. Quali saranno nei prossimi giorni le aree più attaccate dal temuto insetto volante adesso che ci avviciniamo ad agosto? Secondo i dati del bollettino meteo di Vape Foundation divulgati da Anticimex, azienda internazionale specializzata nel Pest ...

Tatuaggi - un trend in costante crescita : gli italiani sempre Più appassionati di tattoo : Lombardi e Piemontesi risultano i più appassionati ai Tatuaggi: i primi sfoggiano fieri il disegno scelto, quest’ultimi invece rimpiangono la decisione presa. Siciliani e Liguri più restii a decorarsi la pelle Con l’arrivo dell’estate non vediamo l’ora di scoprirci al sole, svelando così i più svariati disegni che colorano la nostra pelle. Da fiori variopinti a scritte che ricordano momenti importanti, passando per tribali dal sapore ...

La mappa di Dying Light 2 sarà enorme : ben quattro volte Più grande di quella di Dying Light : A memoria, la mappa di Dying Light non era proprio piccolissima, una grande città infestata da letali zombi che potevamo esplorare liberamente a piedi nella sua vastità. Forse non sorprendentemente, Dying Light 2 demolirà gli standard del primo capitolo, proponendo una mappa ben quattro volte più grande.Lo ha ammesso lo stesso lead game designer Tymon Smektała, in forze a Techland, che ha lanciato questa interessante indiscrezione nel corso ...