Pistoia | comitati e cittadini contro l’aumento dei vivai | “Io in ospedale per una

(Di sabato 28 luglio 2018) “Dopo diversi giorni di trattamenti neiche circondano la mia casa sono andata al Pronto Soccorso“, denuncia Sandra Reali, mostrando il referto della Usl locale, “mi hanno diagnosticato un’irritazione delle mucose da diserbante, con prognosi di quattro giorni”. La casa di Sandra Reali è circondata da, in una zona di valore paesaggistico che sarà riconosciuta come vocata alsmo. Prima era classificata “sottosistema pedecollinare dell’agricoltura promiscua della piana pistoiese” come si legge nel documento che il suo avvocato ha presentato alla Provincia di. Un’osservazione alla variante del Piano Territoriale di Coordinamento, che prevede il riconoscimento delle aree vocate alsmo. “Il Piano nasce dalla normativa regionale che detta precise indicazioni sulla individuazione delle aree vocate”, spiega il ...