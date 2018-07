Abi rivede al ribasso le stime sul Pil - +1 - 3% medio nel triennio 2018-2020 : L'economia italiana continuerà a crescere intorno all'1,3% medio annuo nel triennio 2018-2020. È quanto prevede lo scenario fornito dall'Abi, costruito insieme agli uffici studi delle principali banche ...

Pil - Abi taglia le stime sulla crescita : +1 - 3% nel 2018 e 2019 : Roma, 28 lug., askanews, - L'Abi rivede al ribasso le previsioni sul Pil, con una crescita dell'1,3% nel 2018 dopo il +1,5% dell'anno scorso. Un andamento che si manterrà stabile a +1,3% anche nel ...

Pil - Abi taglia le stime : +1 - 3% nel 2018 e 2019 : L'Abi rivede al ribasso le previsioni sul Pil , con una crescita dell'1,3% nel 2018 dopo il +1,5% dell'anno scorso. Un andamento che si manterrà stabile a +1,3% anche nel 2019 e nel 2020 . La crescita ...

Piloti disabili - intesa Aero Club Italia e Comitato Paralimpico : Milano, 27 lug., askanews, - È stato sottoscritto, giovedì 26 luglio 2018, presso la sala giunta del Comitato Italiano Paralimpico, Cip, a Roma, un Protocollo d'intesa tra Aero Club d'Italia e ...

Iraq - rissa in volo nella cabina di Pilotaggio di un aereo : tragedia sfiorata : Iraq, rissa in volo nella cabina di pilotaggio di un aereo: tragedia sfiorata Pilota e copilota di un velivolo Iraqi Airways sono venuti alle mani su un Boeing diretto in Iran. Comunicato ufficiale della compagnia Continua a leggere L'articolo Iraq, rissa in volo nella cabina di pilotaggio di un aereo: tragedia sfiorata proviene da NewsGo.

PaPillon : un'ode sempre attuale all'indomabile battaglia per la libertà : Il romanzo tratta una cronaca approfondita sull'arresto dello scrittore per presunto omicidio , di cui l'imputato si dichiarerà sempre innocente, e la conseguente incarcerazione nella colonia penale ...

Cannabis ai bambini - la mamma del piccolo Claudio : “Le crisi ePilettiche sono sparite” : La Cannabis terapeutica si sta rivelando come un trattamento efficace per l'epilessia pediatrica che non risponde ai farmaci tradizionali, come testimonia il caso del piccolo Matteo.Continua a leggere

"In democrazia ci sono valori non dePilabili..." : la risposta del Foglio a Rocco Casalino : "Adesso che il Foglio chiude, che fai? Mi dici a che serve il Foglio? Perché esiste?". Così il portavoce del Presidente del Consiglio

Ricerca : i benefici della musica nei soggetti con disabilità intellettiva grave affetti da ePilessia farmacoresistente : Il nuovo Centro di Ricerca InVita dell’Istituto Serafico di Assisi, coordinato dal Direttore Sanitario Sandro Elisei, ha presentato oggi alla conferenza internazionale di Malta “Psychiatry and the Arts: The nature of the Human Person and the role of Aesthetics in Maintaining Mental Health” i risultati preliminari della seconda fase di indagine relativi allo studio sugli effetti della musica nella epilessia farmacoresistente in soggetti con ...

Piloti fumano in cabina - sull’aereo scatta allarme : il velivolo precipita per 6mila metri : L'aereo avrebbe perso improvvisamente quota dopo una serie di errori e mancanze dei Piloti che ora risultano indagati dall'agenzia dell'aviazione civile cinese. I passeggeri sono stati costretti a indossare le maschere di ossigeno ma alla fine il velivolo è atterrato senza conseguenze.Continua a leggere

Visco : Italia più vulnerabile di 10 anni fa. Tria : rischio ribasso per il Pil. Patuelli : ?senza Europa rischio Sudamerica : All’assemblea annuale dell’Abi il monito del presidente Patuelli:?«L’Italia scelga la Ue o rischia di finire nei gorghi di un nazionalismo simile a quelli Sudamericani». Il governatore Visco:?fondamentale mantenere l’equilibrio nei conti pubblici per non far deragliare lo spread. Per il ministro dell’Economia la previsione negativa si spiega con il rallentamento della produzione e delle esportazioni...

Visco : Italia più vulnerabile di 10 anni fa. Tria : rischio revisione al ribasso del Pil : All’assemblea annuale dell’Abi il monito del presidente Patuelli e del governatore Visco sulla partecipazione all’Unione europea e sul mantenimento di un equilibrio nei conti pubblici per non far deragliare lo spread. Per il ministro dell’Economia la previsione negativa si spiega con il rallentamento della produzione e delle esportazioni...

F1 - Sebastian Vettel : Campione vero - Leone indomabile in casa Hamilton. Serve questo Pilota per vincere il Mondiale! : Un Campione vero, un highlander indomabile, un Leone indemoniato contro tutto e tutti, nella foresta inglese, nella tana del nemico, nell’ambiente più impervio. questo è Sebastian Vettel, un’icona indiscutibile che ha tirato fuori gli artigli in un momento cruciale della stagione, che ha piazzato la zampata quando meno te lo aspettavi, che con assoluta personalità ha saputo conquistare una vittoria pesantissima grazie alla quale ...

Capelli - sPille - fotografie : tutti nelle pieghe degli abiti : "Non puoi immaginare quante cose si riescono a nascondere nei vestiti", dice il couturier Reynolds Woodcock (Daniel Day Lewis) ad Alma (Vicky Krieps) modella, amante e musa della sua claustrofobica creatività sartoriale. Siamo nelle scene iniziali del bellissimo film Il Filo Nascosto che per primo ha violato i rituali di uno dei luoghi mediatici più segreti che ci siano: l'alta moda. Adesso arriva Un Atelier a Barcellona, romanzo di Núria Pradas ...