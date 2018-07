Piezzecore | «Nel Paese di Molto Lontano e senza wi-fi»

vanityfair

(Di sabato 28 luglio 2018) Chiara Ferragni in Sardegna con la baby sitter è la pietra tombale su ogni illusione: coi figli niente è più come prima, figurati le vacanze. Io, all’inizio, guardando le sue stories, ho sperato che volasse a Ibiza. Ibiza, anche se ti porti la tata, fa sempre un po’ trasgressione, quella che si addice all’influencer più famosa del mondo e al suo quasi marito rapper. Poi ho visto la story della piscina e l’inconfondibile macchia mediterranea sarda che la circondava, e ho capito che Chiara è una di noi, una che diventa madre e si dimentica delle notti posto ponte sui traghetti in Grecia, delle mezze giornate sui pullman messicani, del coast to coast in moto. (Forse la Ferragni è diventata famosa troppo presto e non ha mai fatto questi viaggi estenuanti. Noi invece sì). Le vacanze coi figli piccoli sono faticose: mangiano la sabbia, prendono a palettate gli altri bambini e fondamentalmente ...