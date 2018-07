Perché Facebook e Twitter crollano mentre l’87% delle società Usa batte le stime

Tutti i motivi Perché oggi Facebook sta colando a picco in borsa : GDPR: Il mese scorso le autorità europee hanno introdotto alcune delle più rigide normative per la privacy del mondo, ponendo pressione sulle aziende come Facebook e intimandole ad assicurarsi che le ...

Facebook - la privacy costa cara. Ecco Perché sta crollando in Borsa : Dopo due anni di trimestrali a prova di proiettile, Facebook crolla sotto i colpi delle stime disattese. Dopo gli scandali, l’azienda è stata costretta a rivedere la gestione della privacy, rendendole più stringenti ed intuitive. Il che si riflette sul business. Eppure un motivo per sorridere Zuckerberg ce l’ha: si chiama Instagram...

Facebook crolla in borsa/ Ultime notizie - 16.8 miliardi bruciati da Zuckerberg in pochi minuti : ecco Perché : Facebook crolla in borsa. Ultime notizie, 16.8 miliardi di dollari bruciati da Zuckerberg: ecco perché. Disattese le previsioni degli analisti circa la crescita degli utenti(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 09:30:00 GMT)

Blocca volo in diretta Facebook per “salvare” rifugiato/ Video - blitz buonista ma inutile : ecco Perché : Blocca decollo di un aereo in diretta FB per evitare rimpatrio di un richiedente asilo afghano: studentessa svedese ed attivista crea scompiglio sul volo.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 23:53:00 GMT)

Criptovalute. Il Bitcoin di Facebook? Potrebbe arrivare - ecco Perché : Non c’è una data ma la sensazione diffusa che tra le prossime novità targate Facebook ci potrà essere una criptovaluta. Al di là dell’interesse di Mark Zuckerberg, che in più occasioni si è detto desideroso di “scavare più a fondo per comprendere come usare al meglio” tale strumento sulla propria piattaforma, la certezza che abbiamo al momento è la nascita nel maggio scorso di un team dedicato allo studio – tra analisi, ...

Mark Zuckerberg è sfavorevole a che su FACEBOOK venga censurato chi nega l'Olocausto. Non è questa la via per impedire le fake news.

Fake News - Facebook non le rimuove Perché aumentano visite e guadagni : Facebook non rimuove le Fake News anche quando sono palesi, lo ha dichiarato ufficialmente durante una conferenza stampa. La notizia ha fatto il giro del mondo, ma non c’è nulla di eclatante in questa affermazione se conosci il social network di Mark Zuckerberg. Facebook non rimuove le Fake News È inutile cercare di capire come funziona il social network o la mente dei suoi dirigenti. L’equazione è molto semplice, Fake News = più ...

Picchiato Perché gay - pubblica la foto sorridente su Facebook : "Ti auguro ogni bene" : È stato brutalmente Picchiato, lasciato con la faccia grondante di sangue e soltanto perché "colpevole" di essere gay. Nonostante questo, Blair Wilson, un ragazzo scozzese di 21 anni, non ha smesso di sorridere: dopo l'attacco, si è scattato una foto con il suo sorriso migliore e l'ha postata su Facebook, raccontando quanto accaduto.Il giovane ha spiegato che mentre passeggiava in strada uno sconosciuto ha iniziato ad ...

Problemi Facebook in inglese (anche Messenger) : Perché non funzionano in italiano e non si riescono a pubblicare post : Una gran bella regna i Problemi Facebook in inglese ma pure quelli Messenger: le app del social network non funzionano in italiano da svariate ore, a seguito di aggiornamenti rovinosi che pure per molti hanno significato non poter normalmente pubblicare post attraverso il proprio profilo. Cosa sta succedendo, esiste una soluzione per il bug bloccante? I Problemi Facebook in inglese e poi pure quelli Messenger sono partiti esattamente dal ...

Perché Facebook sta chiedendo ad alcuni utenti di controllare i post : Qualcuno potrebbe aver ricevuto questa notifica da Facebook nelle ultime ore: “Di recente abbiamo rilevato un errore tecnico che si è verificato tra il 18 e il 27 maggio e ti ha suggerito automaticamente di mostrare i tuoi post a tutti durante la loro creazione”. Di cosa si tratta? Durante una manciata di giorni a maggio – le notizie d’Oltreoceano riportano dal 18 al 22, ma la notifica sopra riportata, ricevuta in Italia, dice ...

Foto di nudo - Perché Facebook ora le vuole : Dopo una prima fase di test iniziata sei mesi fa, Facebook è pronta a far partire ufficialmente la sua nuova strategia contro il revenge porn. Per contrastare chi prova a mettere online Foto intime della propria ex per vendetta, il social ha deciso di agire d’anticipo, chiedendo agli utenti di caricare le proprie immagini compromettenti all’interno di un database sicuro: così, chi ha Foto in cui appare nudo che rischiano di essere ...